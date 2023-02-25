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Бундеслига. Брандт выводит Боруссию в лидеры, Вернер возвращает РБ в топ-4

Германия
(2 голосов)

Брандт и Вернер ответили критикам

Бундеслига. Брандт выводит Боруссию в лидеры, Вернер возвращает РБ в топ-4

Фото: Getty Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 22-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Боруссия Д 0:1

Гол: Брандт 43

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак (Бичакчич, 30), Фогт, Акпогума – Кадержабек, Рюди (Штиллер, 78), Тохумджу (Дольберг, 65), Анхелиньо – Баумгартнер – Бебу (Асллани, 66), Крамарич

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Ройс (Хуммельс, 89), Джан, Беллингем – Брандт, Аллер (Озджан, 77), Байно-Гиттенс (Мален, 64)

Предупреждения: Кабак 27, Бауманн 57, Фогт 90+3 – Беллингем 70

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Айнтрахт 2:1

Голы: Вернер 6, Форсберг 40 – Соу 61

Лейпциг: Бласвих – Хенрикс (Симакан, 90+1), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг – Лаймер, Кампль (Шлагер, 69) – Собослаи, Форсберг (Айдара, 70) – Поульсен (Нкунку, 60), Вернер (Силва, 68)

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе (Аларио, 88), Смолчич – Кнауфф (Бута, 60), Роде (Якич, 60), Соу, Макс (Ленц, 60) – Камада (Борре, 79), Линдстрём – Коло Муани

Предупреждения: Орбан 33, Лаймер 84 – Роде 57, Соу 76, Хасебе 84

Кёльн – Вольфсбург 0:2

Голы: Герхардт 4, Арнольд 68 (п)

Вердер – Бохум 3:0

Голы: Фюллькруг 29, Шмидт 43, Дукш 59

Герта – Аугсбург 2:0

Голы: Рихтер 61, Лукебакио 70

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Тимо Вернер Юлиан Брандт РБ Лейпциг
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