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Бундеслига. Брандт выводит Боруссию в лидеры, Вернер возвращает РБ в топ-4
Брандт и Вернер ответили критикам
Фото: Getty Images
Бундеслига, 22-й тур
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – Боруссия Д 0:1
Гол: Брандт 43
Хоффенхайм: Бауманн – Кабак (Бичакчич, 30), Фогт, Акпогума – Кадержабек, Рюди (Штиллер, 78), Тохумджу (Дольберг, 65), Анхелиньо – Баумгартнер – Бебу (Асллани, 66), Крамарич
Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Ройс (Хуммельс, 89), Джан, Беллингем – Брандт, Аллер (Озджан, 77), Байно-Гиттенс (Мален, 64)
Предупреждения: Кабак 27, Бауманн 57, Фогт 90+3 – Беллингем 70
Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Айнтрахт 2:1
Голы: Вернер 6, Форсберг 40 – Соу 61
Лейпциг: Бласвих – Хенрикс (Симакан, 90+1), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг – Лаймер, Кампль (Шлагер, 69) – Собослаи, Форсберг (Айдара, 70) – Поульсен (Нкунку, 60), Вернер (Силва, 68)
Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе (Аларио, 88), Смолчич – Кнауфф (Бута, 60), Роде (Якич, 60), Соу, Макс (Ленц, 60) – Камада (Борре, 79), Линдстрём – Коло Муани
Предупреждения: Орбан 33, Лаймер 84 – Роде 57, Соу 76, Хасебе 84
Кёльн – Вольфсбург 0:2
Голы: Герхардт 4, Арнольд 68 (п)
Вердер – Бохум 3:0
Голы: Фюллькруг 29, Шмидт 43, Дукш 59
Герта – Аугсбург 2:0
Голы: Рихтер 61, Лукебакио 70
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