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Бундеслига. Шальке выстрадал первую победу с ноября

Германия
(1 голосов)

Подопечных Томаса Райса наконец прорвало

Бундеслига. Шальке выстрадал первую победу с ноября

Фото: Imago Images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 22-й тур

Шальке, Вельтинс

Шальке – Штутгарт 2:1

Голы: Дрекслер 10, Бюльтер 40 – Соса 63

Шальке: Ферманн – Айдын, Йосида, Йенц, Матричани – Крал, Краус (Баланта, 66) – Дрекслер (Граймль, 90+2), Саласар (Латца, 72), Бюльтер (Караман, 72)– Фрай (Теродде, 72)

Штутгарт: Бредлоу – Антон (Вагноман, 57), Мапропанос, Ито (Загаду, 46), Соса – Эндо, Каразор, Карагучи (Томаш, 78) – Диаш (Кулибали, 46), Мвумпа, Фюрих (Пфайффер, 79)

Предупреждения: Крал 42 – Соса 70, Каразор 90+1

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Штутгарт
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