Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Шальке выстрадал первую победу с ноября
Подопечных Томаса Райса наконец прорвало
Фото: Imago Images
Бундеслига, 22-й тур
Шальке, Вельтинс
Шальке – Штутгарт 2:1
Голы: Дрекслер 10, Бюльтер 40 – Соса 63
Шальке: Ферманн – Айдын, Йосида, Йенц, Матричани – Крал, Краус (Баланта, 66) – Дрекслер (Граймль, 90+2), Саласар (Латца, 72), Бюльтер (Караман, 72)– Фрай (Теродде, 72)
Штутгарт: Бредлоу – Антон (Вагноман, 57), Мапропанос, Ито (Загаду, 46), Соса – Эндо, Каразор, Карагучи (Томаш, 78) – Диаш (Кулибали, 46), Мвумпа, Фюрих (Пфайффер, 79)
Предупреждения: Крал 42 – Соса 70, Каразор 90+1
Популярное сейчас
- Стала известна оценка Миколенко за проигранный матч с Астон Виллой
- Буданов рассказал, что в здание ГУР в Киеве попадала ракета
- Бенефис Трубина на фоне провала Сикана, Ведьмак колдует для Реала. Влог Роберто Моралеса
- Бундеслига. Брандт выводит Боруссию в лидеры, Вернер возвращает РБ в топ-4
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
Новости по теме
- 18:43 Зарубежные Бундеслига. Громкое заявление Вольфсбурга, камбек Униона и эффективный Айнтрахт
- 02:19 Прогнозы на футбол Удерживая лидерство. Айнтрахт – Унион. Прогноз матча Бундеслиги на 01.10.2022
- 18:27 Зарубежные Бундеслига. Полный крах Баварии, Мукоко – герой Рурского дерби и тяжёлая травма Ройса