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Бундеслига. Байер не пустил Фрайбург в топ-4

Германия
(1 голосов)

Леверкузен снова был лучшим на поле, но довольствовался ничьей

Бундеслига. Байер не пустил Фрайбург в топ-4

Фото: Bayer 04 Leverkusen, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 22-й тур

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Байер 1:1

Голы: Грифо 28 – Азмун 67

Фрайбург: Флеккен – Сидийя, Гинтер, Линхарт, Кюблер – Доан (Шаллаи, 25), Эггештайн, Хефлер, Грифо (Чон, 84) – Грегорич (Петерсен, 83), Хелер

Байер: Градецки – Фримпонг, Тапсоба, Баккер – Демирбай, Андрих, Паласиос – Диаби (Шик, 66), Азмун (Амири, 86), Гложек (Виртц, 46)

Предупреждения: Грегорич 33, Шаллаи 26 – Демирбай 27

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В статье: Байер (Леверкузен) Фрайбург
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