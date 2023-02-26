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Бундеслига. Байер не пустил Фрайбург в топ-4
Леверкузен снова был лучшим на поле, но довольствовался ничьей
Фото: Bayer 04 Leverkusen, Twitter
Бундеслига, 22-й тур
Фрайбург, Европа-Парк Штадион
Фрайбург – Байер 1:1
Голы: Грифо 28 – Азмун 67
Фрайбург: Флеккен – Сидийя, Гинтер, Линхарт, Кюблер – Доан (Шаллаи, 25), Эггештайн, Хефлер, Грифо (Чон, 84) – Грегорич (Петерсен, 83), Хелер
Байер: Градецки – Фримпонг, Тапсоба, Баккер – Демирбай, Андрих, Паласиос – Диаби (Шик, 66), Азмун (Амири, 86), Гложек (Виртц, 46)
Предупреждения: Грегорич 33, Шаллаи 26 – Демирбай 27
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