Бавария – Унион 3:0. Вот и сказочке конец

Бундеслига, 22-й тур

26 февраля. Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Унион 3:0

Голы: Шупо-Мотинг 31, Коман 40, Мусиала 45+1

Мечты "Униона" о борьбе за титул разбились об жестокую реальности. "Бавария", раздражённая троевластием в турнирной таблице Бундеслиги, образовавшего по итогам прошлого тура, беспощадно разобралась с одним из прямых конкурентов. Доказав, что "Унион" им конкурент лишь на бумаге.

"Бавария" вышла на поле не для того, чтобы банально добыть важные три очка в борьбе за титул. "Рекордмайстер" вышел на заснеженный газон "Альянц Арены", чтобы сделать заявление. Поставить мнимого конкурента, переживающего лучший сезон в истории, на место, вернуть их обратно на землю.

Не смутила хозяев даже снежная буря в дебюте встречи, которая затем куда-то стремительно подевалась, захватив с собой все надежды "Униона" на положительный результат. В первые 20 минут "Бавария" буквально сметала соперника в поисках первого гола. Тепловой картой служил снег. Половина поля "Униона" была уже почти начисто зелёной и вытоптанной, в то время на половине хозяев девственно лежал снег.

Однажды к владениям Зоммера в контратаке пытался вырваться быстроногий Беккер, но два хирургически точных подката Павара предотвратили угрозу ещё до её появления. В то время как у ворот Реннова уже было горячо. Погодные условия помешали Мюллеру попасть по пустым ворота после того, как Шупо-Мотинг разобрался с вратарём и альтруистично прострелил вдоль вратарской.

???? Sommer > Winter ???? pic.twitter.com/OwaQEOgVeS — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 26, 2023

На левом фланге властвовал Альфонсо Дэвис. Канадец на дриблинге пачками обходил оппонентов, и после этого дважды выводил Мусиалу на ударную позицию в штрафной. Но медлительность именинника позволила защитникам вовремя помешать забить.

Слева Нагельсманн надеялся на наглый дриблинг двух своих вундеркиндов, оставляя им побольше пространства для манёвра. Направо же была переведена большая часть атакующих фигур, в итоге и растерзавших короля соперника. "Бавария" перегружала эту зону за счёт Комана, постоянных смещений Мюллера и эпизодических включений ложного фуллбека Станишича.

На 31-й минуте оборона "Униона" впервые треснула. Коман оказался свободным на правом фланге, подал на Шупо-Мотинга, и камерунец на втором этаже переиграл Дуки. "Бавария" и не думала останавливаться, добив оппонентов ещё до перерыва. Мюллер быстро разобрался после неудачного выноса Реннова в центр поля, отправив Комана на рандеву с кипером. Француз того хладнокровно оббежал и удвоил перевес. Напоследок отличился и именинник. Мусиала замкнул прострел Мюллера вдоль вратарской после того, как Томас и Кингсли снова разобрали левый фланг обороны "железных" на запчасти.

Bambi knows how to celebrate his birthday in style ????



????⚪ #FCBFCU 3-0 pic.twitter.com/4nNM11vHlA — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 26, 2023

Второй тайм уже не представлял для "Баварии" особого интереса. Нагельсманн порадовал публику первым выходом Садио Мане в новом году. Сенегалец мог отметить возвращение на поле ассистом, но Мюллер сегодня либо не попадал по мячу, либо бил прямо в голову Реннову. Бедолаге-киперу дважды досталось в лицо от Томаса. Напоследок Реннов потащил удар Дэвиса, расстреливавшего вратаря в упор, чем не позволил счёту стать совсем неприличным.

3:0. "Бавария" в доминантной манере разобралась с прямым конкурентом, вернув себе лидерство в Бундеслиге. Идеальная победа была достигнута не только за счёт высокой мотивации, но и тактической задумки Нагельсманна, оставившего в запасе Сане и Канселу. Последнего неожиданно круто подменил Станишич – хорват формировал тройку сзади, когда надо было продвигать мяч против 2 форвардов соперника, а затем нагло забегал по флангу, формируя численный перевес справа. Коман же снова оказался абсолютно летальным оружием на том же правом фланге – завершал атаки, рвал 1 в 1, удачно комбинировал с Мюллером. Нагельсманн не выставил на поле все сильнейшие фигуры, зато составил идеальный пазл под конкретного соперника. За что ему честь и хвала.

"Униону" же остаётся крепиться. Их исторический сезон продолжается. Быстро расставшись с надеждами на титул, нужно сфокусироваться на реальных задачах – сохранении места в топ-4 и продолжении своей сказки уже на полях Европы. Проход "Аякса" продемонстрировал, что парни Урса Фишера могут сотворить ещё одну немецкую сенсацию в Лиге Европы.

Бавария: Зоммер – Станишич (Канселу, 78), Павар, Де Лигт, Дэвис – Киммих (Сане, 78), Горецка – Коман (Мане, 65), Мюллер (Тель, 87), Мусиала – Шупо-Мотинг (Гнабри, 65)

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель, Лаидуни, Хедира (Хаберер, 78), Торсбю (Сегуин, 63), Руссийон (Гиссельманн, 66) – Беккер (Левелинг, 63), Сьебатшу (Беренс, 63)

Предупреждения: Павар 83 – Торсбю 33