Бавария – Унион 3:0. Вот и сказочке конец

Бундеслига, 22-й тур

26 февраля. Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Унион 3:0

Голы: Шупо-Мотинг 31, Коман 40, Мусиала 45+1

Мечты "Униона" о борьбе за титул разбились об жестокую реальности. "Бавария", раздражённая троевластием в турнирной таблице Бундеслиги, образовавшего по итогам прошлого тура, беспощадно разобралась с одним из прямых конкурентов. Доказав, что "Унион" им конкурент лишь на бумаге.

"Бавария" вышла на поле не для того, чтобы банально добыть важные три очка в борьбе за титул. "Рекордмайстер" вышел на заснеженный газон "Альянц Арены", чтобы сделать заявление. Поставить мнимого конкурента, переживающего лучший сезон в истории, на место, вернуть их обратно на землю.

Не смутила хозяев даже снежная буря в дебюте встречи, которая затем куда-то стремительно подевалась, захватив с собой все надежды "Униона" на положительный результат. В первые 20 минут "Бавария" буквально сметала соперника в поисках первого гола. Тепловой картой служил снег. Половина поля "Униона" была уже почти начисто зелёной и вытоптанной, в то время на половине хозяев девственно лежал снег.

Однажды к владениям Зоммера в контратаке пытался вырваться быстроногий Беккер, но два хирургически точных подката Павара предотвратили угрозу ещё до её появления. В то время как у ворот Реннова уже было горячо. Погодные условия помешали Мюллеру попасть по пустым ворота после того, как Шупо-Мотинг разобрался с вратарём и альтруистично прострелил вдоль вратарской.

На левом фланге властвовал Альфонсо Дэвис. Канадец на дриблинге пачками обходил оппонентов, и после этого дважды выводил Мусиалу на ударную позицию в штрафной. Но медлительность именинника позволила защитникам вовремя помешать забить.

Слева Нагельсманн надеялся на наглый дриблинг двух своих вундеркиндов, оставляя им побольше пространства для манёвра. Направо же была переведена большая часть атакующих фигур, в итоге и растерзавших короля соперника. "Бавария" перегружала эту зону за счёт Комана, постоянных смещений Мюллера и эпизодических включений ложного фуллбека Станишича.

На 31-й минуте оборона "Униона" впервые треснула. Коман оказался свободным на правом фланге, подал на Шупо-Мотинга, и камерунец на втором этаже переиграл Дуки. "Бавария" и не думала останавливаться, добив оппонентов ещё до перерыва. Мюллер быстро разобрался после неудачного выноса Реннова в центр поля, отправив Комана на рандеву с кипером. Француз того хладнокровно оббежал и удвоил перевес. Напоследок отличился и именинник. Мусиала замкнул прострел Мюллера вдоль вратарской после того, как Томас и Кингсли снова разобрали левый фланг обороны "железных" на запчасти.

