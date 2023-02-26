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Чупо-Мотинг забивал всем командам из текущего розыгрыша Бундеслиги

Германия
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Последней жертвой камерунца стал "Унион"

Чупо-Мотинг забивал всем командам из текущего розыгрыша Бундеслиги

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В матче 22-го тура Бундеслиги "Бавария" дома уверенно обыграла "Унион" – 3:0.

Счет в этой встрече открыл форвард мюнхенцев Эрик-Максим Чупо-Мотинг. Таким образом, камерунский нападающий расписался в воротах всех команд текущего розыгрыша немецкого чемпионата. Данное достижение считается не в рамках текущего сезона, а за всю игровую карьеру Чупо-Мотинга.

В этом сезоне за Эрик-Максим провел за "Баварию" 23 матча, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и 4 ассиста.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг Унион (Берлин)
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Источник:
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