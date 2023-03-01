Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нюрнберг посвятил матч годовщине войны в Украине
Важная инициатива от немецкого клуба
Фото: fcn.de
"Нюрнберг" одержал минимальную победу над "Зандхаузеном" (1:0) в рамках 22-го тура второй Бундеслиги. Немецкий клуб посвятил эту игру годовщине полномасштабной войны в Украине.
В частности, был организован сбор средств для пострадавших от войны украинских детей. Кроме того, болельщики клуба и украинские дети разрисовали баннер с символами мира, который вывесили на северной трибуне. Около 300 украинских детей и их родителей, последний год проживающих в Германии, посетили матч.
На YouTube-канале "Нюрнберга" вышло видео, на котором клубное телевидение пообщалось с семьей беженцев и экс-игроком академии "Динамо" Богданом Микитенко.
"Уже год в Украине идет страшная война. Многие люди потеряли жизни или были вынуждены покинуть свои дома. За последние 360 дней клуб запустил многочисленные акции, направленные, в частности, на помощь детям", - написано в описании видео.
Популярное сейчас
- Грэм Поттер в Челси: аргументы за и против увольнения
- Ротань: Я рассчитываю на Коноплянку. Он - кандидат в сборную
- Появились спутниковые снимки атаки на российский самолет А-50 в Мачулищах - ФОТО
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО