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Нюрнберг посвятил матч годовщине войны в Украине

Германия
(1 голосов)

Важная инициатива от немецкого клуба

Нюрнберг посвятил матч годовщине войны в Украине

Фото: fcn.de

Новина українською

"Нюрнберг" одержал минимальную победу над "Зандхаузеном" (1:0) в рамках 22-го тура второй Бундеслиги. Немецкий клуб посвятил эту игру годовщине полномасштабной войны в Украине.

В частности, был организован сбор средств для пострадавших от войны украинских детей. Кроме того, болельщики клуба и украинские дети разрисовали баннер с символами мира, который вывесили на северной трибуне. Около 300 украинских детей и их родителей, последний год проживающих в Германии, посетили матч.

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На YouTube-канале "Нюрнберга" вышло видео, на котором клубное телевидение пообщалось с семьей беженцев и экс-игроком академии "Динамо" Богданом Микитенко.

"Уже год в Украине идет страшная война. Многие люди потеряли жизни или были вынуждены покинуть свои дома. За последние 360 дней клуб запустил многочисленные акции, направленные, в частности, на помощь детям", - написано в описании видео.

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В статье: Нюрнберг война с россией
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Источник:
fcn.de

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