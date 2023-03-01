Нюрнберг посвятил матч годовщине войны в Украине

"Нюрнберг" одержал минимальную победу над "Зандхаузеном" (1:0) в рамках 22-го тура второй Бундеслиги. Немецкий клуб посвятил эту игру годовщине полномасштабной войны в Украине.

В частности, был организован сбор средств для пострадавших от войны украинских детей. Кроме того, болельщики клуба и украинские дети разрисовали баннер с символами мира, который вывесили на северной трибуне. Около 300 украинских детей и их родителей, последний год проживающих в Германии, посетили матч.

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На YouTube-канале "Нюрнберга" вышло видео, на котором клубное телевидение пообщалось с семьей беженцев и экс-игроком академии "Динамо" Богданом Микитенко.