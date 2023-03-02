"Боруссия" продолжает следовать по пятам "Баварии", выиграв 7 из 7 матчей в Бундеслиге в новом году. Ещё одна виктория позволит повторить лучший старт календарного года в истории клуба. В последний раз такое удавалось Юргену Клоппу в сезоне 2011/12, по итогам которого Дортмунд забрал титул.

Бундеслига, 23-й тур

3 марта. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг 21:30

Боруссия Дортмунд

Дортмунд набрал блестящую форму после Нового года, выиграв все 9 матчей во всех турнирах в 2023-м году. И если в первых турах после рестарта были сомнения по поводу игры (тот же "Аугсбург" (4:3) и "Майнц" (1:2) удалось переиграть лишь в концовке, был неубедительный перфоманс в Леверкузене (0:2)), то дальше Дортмунд с каждым матчем выглядел всё увереннее.

Важную роль в успешной серии сыграло возвращение Себастьяна Аллера. Не голами, но умением придержать мяч и умным движением, Аллер связал атаку Дортмунда в единое звено. Мгновенный прогресс Брандта и Адейеми, ставшими игроком месяца и лучшим новичком месяца в январе, служит тому подтверждением. Юлиан забил 4 гола в 4 последних встречах, включая единственный гол в Зинсхайме (0:1) на прошлых выходных. Карим после сухого 2022-го года вдруг начал забивать серийно

К сожалению, Адейеми из-за травмы будет недоступен на Лейпциг. Ещё одной потерей стал быстроногий Мукоко. Зато вернулся Рюэрсон, который должен заменить Мариуса Вольфа на правом краю защиты. Все остальные игроки основы готовы к бою.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" тоже в прекрасной форме, отставая от лидеров только на 4 пункта. Мощная конкуренция как за титул, так и за место в топ-4 заставляет "красных быков" бороться изо всех сил. И если зимой их форма немного не столь совершенна, то с момента назначения Марко Розе в начале сентября команда набирает больше всех очков в Бундеслиге (2.2).

Начал свою блестящую серию при новом тренере "РБ Лейпциг" как раз с разгрома "Боруссии", уволившей Розе летом. Разгром 3:0 позволил продлить серию побед в личных встречах до трёх матчей. Уже в первой игре тот ещё сырой РБ показал впечатляющий прессинг, ударивший БД в самое слабое место – переход из атаки в защиту и выход из обороны через пас. С тех пор оба коллектива сильно прибавили, но те же лейтмотивы могут сыграть свою роль и во втором круге.

Кристофер Нкунку выходил с лавы запасных три матча кряду, и в пятницу наконец ожидается его первый выход в старте в 2023-м году. Тревожная новость для Дортмунда, в ворота которых француз организовал 5 мячей в двух встречах прошлой кампании. Нкунку займёт место в центре атаки вместе с Силвой, в то время как Вернер переместится налево. Большой потерей стала дисквалификация Конрада Лаймера, ключевого игрока центра поля в последние месяцы. Кампль поможет продвигать мяч не хуже Лаймера, но с его объёмом работы вряд ли справится.

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Статистика и факты

"Боруссия" никогда не проигрывала в Бундеслиге в пятницу (24 победы, 8 ничьих)

Нкунку в прошлом сезоне отметился 5 результативными действиями в двух матчах против БД

С момента назначения Розе "РБ Лейпциг" набирает 2.2 очка в среднем за матч (лучший показатель в лиге)

Лейпциг и Дортмунд чаще других забивают в последние 15 минут матча (по 13 голов)

Дортмунд выиграл 9 из 9 матчей в новом году

Брандт побил личный рекорд результативности в Бундеслиге (8 голов в 22 матчах), половину из которых забил в 4 последних турах

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге 13 раз. У Дортмунда 6 побед, у Лейпцига – 5. Ещё две встречи завершились вничью. "Быки" выиграли три последних встречи. Во втором круге прошлого сезона "Боруссия" разгромно уступила дома (1:4), в первом круге нынешней кампании – разгромно на выезде (3:0).

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан, Беллингем – Брандт, Ройс, Мален – Аллер

Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Хальстенберг – Кампль, Шлагер – Собослаи, Вернер – Силва, Нкунку

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг от UA-Футбол

В пользу "Боруссии" говорит текущая форма и воля, за счёт которой команда Терзича выгрызает результатах даже в трудных обстоятельствах. "РБ Лейпциг" же стабильно показывает едва ли не лучший футбол в Германии с момента назначения Розе. Тренер "быков" прекрасно знает о слабых местах своих экс-подопечных, и убийственный Кристофер Нкунку должен помочь ему в этом. Каким бы не был итоговый результат на табло, Нкунку точно не раз поймает оборону Дортмунда в быстром выпаде. Ставка: гол Нкунку с коэффициентом 2.50.