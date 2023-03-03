В Дортмунде снова заговорили о борьбе за чемпионство. Как Эдин Терзич вернул амбиции Боруссии?

Перед Чемпионатом Мира дела в Боруссии обстояли не очень. Два подряд поражения конкурентам за место в ТОП-4 (Вольфсбургу и Менхенгладбаху) отбросили команду на 6 место.

Все изменило невероятное начало 2023 года. 9 побед подряд во всех турнирах, разница забитых и пропущенных 23:7, первое место в чемпионате (вместе с Баварией) и продолжение борьбы за все три трофея. Игроки впервые за последние годы всерьез говорят о чемпионских амбициях. Еще до начала победной серии (когда клуб занимал 6 строчку) Джуд Беллингем и Никлас Зюле в один голос говорили, что команда будет играть лучше и может бороться за трофей Бундеслиги.

Это что-то новое, потому что в последнее время Боруссия не отличалась особой амбициозностью. Даже в самую успешную эпоху (под руководством Клоппа) клуб продавал лучших игроков, чтобы зарабатывать. В том числе, усиливая прямых соперников, по типу Баварии. Но тренерского мастерства Юргена хватало, чтобы удерживать высокую планку амбиций даже в таких условиях. После его ухода продажи ключевых игроков никуда не делись, а вот амбиции стали значительно скромнее. Клуб полностью отдал статус лучшей команды страны Баварии, лишь ситуативно имитируя борьбу.

Футболисты использовали Дортмунд в качестве трамплина, не скрывая желания играть за другие клубы. Ранее - Обамеянг, Дембеле, Пулисик, Санчо и Холанд, сейчас - Беллингем. Боруссия почти полностью превратилась в продавца, но сейчас мы можем видеть постепенное возвращение амбиций. Одна из важных причин этого – тренер почти без опыта работы и статуса, Эдин Терзич.

Кто вообще такой Терзич и почему именно он является символом последних успехов клуба?

Эдин – балканский немец. Его родители родом из Боснии и Хорватии, но сам он вырос в Германии, в 40 километрах от Дортмунда. Эдин говорит, что в нем соединились немецкая дисциплина и балканская страсть. Что важно, с самого детства он болел за Боруссию. Даже выложил в своем Инстаграме раритетное фото, где он в очень юном возрасте на трибуне с символикой Дортмунда.

Терзич помагает Фавру, 2018-й

Карьера игрока ограничилась лишь любительскими клубами, однако уже в 28 лет он получил образование в области спортивных наук, а затем и должность скаута/ассистента в Академии Боруссии. Он работал в клубе именно в самый успешный период – с 2010 по 2013 годы. Терзич видел изнутри, как строилась легендарная команда Клоппа. Фактически он тоже приложился к успехам той машины. Так он сам описывает тот период:

«Это было невероятно волнующее время для всех, кто связан с клубом. Каждый болельщик и вся Германия были очарованы командой. Когда мы выиграли два чемпионата и дошли до финала Лиги Чемпионов (в 2013). Было ощущение, что весь мир заинтересовался. Мне удалось наблюдать за Юргеном и его игроками вблизи».

В 2013 году Эдина пригласил в свой штаб Славен Билич. Вместе они поработали в Бешикташе и Вест Хэме. Билич доверял Эдину и давал ему возможность расти. Он был помощником, но имел расширенные возможности. Терзич делился:

«Славен позволял мне выступать на собрании команды, я даже тайно являлся его автором для одного или двух письменных интервью».

После увольнения Билича из Вест Хэма Эдин вернулся в Боруссию и стал ассистентом. В следующем году он получил тренерскую лицензию, а в середине сезона 20/21 стал главным тренером вместо Фавра. Тогда ему удалось спасти провальный сезон. Терзич вернул клуб в топ-3 Бундеслиги, дошел до четвертьфинала Лиги Чемпионов и взял Кубок Германии. Генеральный директор Боруссии Ганс-Йоахим Ватцке вспоминал:

«Когда он возглавил команду в декабре, она была полумертвой. И он смог оживить ее. Это огромное достижение для дебютного тренерского сезона. Он дортмундский парень – он чувствует клуб, он дышит клубом».

Еще до успехов Терзича Боруссия договорилась с Марко Розе, что он станет главным тренером команды следующего сезона. Но отпускать Терзича они очень не хотели. Поэтому специально для него создали новую должность – «технический директор». В новой роли он больше работал с руководством (Михаэлем Цорком и Себастьяном Келем), чем с тренерским штабом. Он участвовал в планировании команды, являлся посредником между молодежной и профессиональной командами. Также следил за прогрессом арендованных игроков и помогал их развитию. Но уже в этом сезоне он снова стал главным тренером. Теперь уже на постоянной основе с контрактом до 2025 года.

Как именно Эдин возвращает амбициозность клубу?

Объединил все звенья клуба вокруг себя

Одна из главных проблем Дортмунда последних лет — отсутствие единства, которое формировало ту же Боруссию Клоппу.

Болельщики отудалились от клуба и все чаще критиковали руководство. Действительно, было за что. Нестабильность тренеров, постоянные продажи лучших игроков, отсутствие результатов. Руководство не могло найти общий язык с новыми тренерами и выработать общую стратегию. Игроки в такой ситуации воспринимали клуб только как ступеньку, поэтому не могли завоевать расположение «Желтой Стены» и периодически имели конфликты с руководством.

Выше я приводил цитату Цорка о том, что Терзич — дортмундский парень. Именно его «дортмундская ДНК» помогла найти общий язык со всеми сторонами. У Эдина доверие и прекрасные отношения с руководством. Он даже весь прошлый сезон участвовал именно в менеджерской работе.

Он отлично понимает игроков благодаря своему опыту. Об этом не раз в интервью говорили сами игроки. Кажется, еще не было игрока, к которому Терзич не нашел бы ключ. Он говорит, что секрет прост:

«После 13 лет в раздевалках у меня есть ощущение, что я знаю всех игроков в мире — я просто не знаю их имен. Этот игрок чуть-чуть похож на того, с которым я работал, тот больше похож на другого… Но работая с людьми, ты все равно каждый день узнаешь что-то новое. Это началось тогда и продолжается сейчас».

И, конечно, его обожают фанаты. Еще бы! Тренер команды буквально один из них, сам недавно стоял на трибуне. Именно его назначение помогло растопить лед между болельщиками и руководством. Себастьян Кель объясняет:

«Он глубоко связан с городом, регионом и людьми. Он настоящий – это главное. Обычно не бывает, чтобы тренер большого клуба был родом из окрестностей твоего города. Болельщиков это вдохновляет».

Терзич знает, как должна выглядеть настоящая Боруссия

Пусть это звучит очень пафосно, но Эдин знает, чего ожидают от команды. Он понимает, что дело не только в результатах:

«Мы хотим, чтобы каждая игра была настоящей, это то, с чем люди ассоциируют себя. Так было в 2010–2013 годах. Когда еженедельно земля взрывалась, и люди не могли дождаться следующей игры. Это не произошло сразу 1 июля 2008 года (когда Клопп пришел). Но вы могли почувствовать, что все идет к лучшему, что зажгли новый огонь. Стадион превращался в крепость, где любому сопернику было тяжело. Мы также хотим реализовать этот интенсивный футбол. Люди чувствуют, что мы готовы выложить все, чтобы выиграть игру». - говорит Терзич.

Его работа в клубе в золотую эпоху также помогает: «У нас есть большое преимущество: нам не нужно придумывать новое. Мы просто должны его помнить».

Терзич действительно неплохой тренер

Все, о чем мы говорили — околофутбольные успехи, которые формируют правильную атмосферу. Но без результатов на поле — это все пустые разговоры. Именно прогресс команды после Чемпионата Мира позволяет серьезно говорить о «дортмундской ДНК».

Во-первых, игроки под руководством Эдина прогрессируют. Ройс, Холанд и Санчо рассказывали, что тренер помогает им усовершенствоваться и демонстрировать свои лучшие качества. В нынешнем сезоне мощно прогрессирует молодежь: Мукоко, Шлоттербек, Беллингем. Со скамьи разрывают Джио Рейна и Байно-Гитенз. Трудно вспомнить игрока, который не стал лучше играть у Терзича. Да что говорить, даже Мариус Вольф сейчас похож на футболиста. Единственный, кто пока не может себя найти – Доньел Мален.

Во-вторых, Эдин очень подробно готовится к топовым соперникам. Это было заметно еще когда он был временным тренером в сезоне 20/21. Под его руководством команда победила в 5 матчах из 8 против соперников из ТОП-6 Бундеслиги. В кубке из сильных соперников прошли Борусию Менхенгладбах, а в финале разорвали Лейпциг Наггельсмана (кстати, над Юлианом в том сезоне у Терзича три победы из трех, а всего 4 победы и ничья в 5 матчах). В Лиге Чемпионов справедливо по игре была обыграна Севилья, а в четвертьфинале в борьбе уступили Манчестер Сити.

В этом сезоне тенденция продолжается. Вышли из группы ЛЧ (опять пострадала Севилья), вышли в четвертьфинал кубка, идут в топ-3 Бундеслиги. Против команд из ТОП-6 у Борусии 10 очков в 6 матчах.

Но лучший пример адаптации и умение выстроить план под соперника проявились в матчах против Гвардиолы. За это время их набралось уже 4. Несмотря на поражение в трех из них, Боруссия показала мастер-класс по ограничению атаки Сити. В трех матчах они проиграли 2:1, а победный гол англичане забивали только после 75-й минуты.

Терзич четко обнаруживает слабости и сильные стороны в игре оппонента. Сити они направляли на фланги, полностью перекрывая центр и исключая их креативных полузащитников. Выманивали в прессинг, но рискованными, продуманными комбинациями разбивали его, заставляя Гвардиолу отказываться от агрессивного давления.

Баварию (в сезоне 20/21) Эдин удивлял тройкой центральных защитников, в которой к тому же выходил Эмре Джан – это разбивало прессинг команды Флика. Благодаря этому они вели 0:2 после 10 минут. Против Баварии Наггельсмана (22/23) вообще сыграл тремя разными схемами для прессинга, позиционной обороны и атак.

В-третьих, Боруссия просто играет отменно. Особенно в 2023 году. Во всех главных компонентах (удары, удары в плоскость, владение, интенсивность прессинга, точность передач) подопечные Терзича уступают только Баварии.

Они значительно улучшили стандартные положения: по забитым со стандартов — в ТОП-3 (10 голов), а пропущенных со стандартов - наименьшее количество (5). Команда знает, как ломать закрытые команды и как добиваться результата, когда план «А» не работает.

Боруссия забила 14 голов в последние 15 минут матча. Среди всех команд ТОП-5 лиг больше только у ПСЖ и Реала.

Вообще, по качеству созданных и допущенных моментов (можно считать универсальным показателем качества игры) есть только одна команда, кроме Баварии, лучше, чем в Боруссии Терзича. Угадаете кто? Это Лейпциг Марк Розе. И именно это подводит нас к выводу.

***

Боруссия набрала невероятную форму. Команде все удается, выходит выжимать максимум в самых сложных матчах. Игроки на кураже и впервые за долгое время действительно готовы бороться за чемпионство. Это похоже на старый добрый Дортмунд. Но сегодня их ждет очень сложное испытание в виде Лейпцига. Я писал о классной игре Боруссии против топ-соперников, но больше всего проблем у Терзича было именно против Марко Розе — только одна победа в трех матчах. Как в первый приход против Менхенгладбаха, так и в этом сезоне против РБ.

Очень радостно видеть соревнующуюся Боруссию, а не доживающую сезон в ожидании очередной перезагрузки. И именно сегодня мы сможем увидеть, отвечает ли команда и лично Терзич новому статусу. По размеру ли их чемпионские амбиции?