Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Дортмунде снова заговорили о борьбе за чемпионство. Как Эдин Терзич вернул амбиции Боруссии?
Желто-черный снова в тренде
фото - Getty Images
Перед Чемпионатом Мира дела в Боруссии обстояли не очень. Два подряд поражения конкурентам за место в ТОП-4 (Вольфсбургу и Менхенгладбаху) отбросили команду на 6 место.
Все изменило невероятное начало 2023 года. 9 побед подряд во всех турнирах, разница забитых и пропущенных 23:7, первое место в чемпионате (вместе с Баварией) и продолжение борьбы за все три трофея. Игроки впервые за последние годы всерьез говорят о чемпионских амбициях. Еще до начала победной серии (когда клуб занимал 6 строчку) Джуд Беллингем и Никлас Зюле в один голос говорили, что команда будет играть лучше и может бороться за трофей Бундеслиги.
Это что-то новое, потому что в последнее время Боруссия не отличалась особой амбициозностью. Даже в самую успешную эпоху (под руководством Клоппа) клуб продавал лучших игроков, чтобы зарабатывать. В том числе, усиливая прямых соперников, по типу Баварии. Но тренерского мастерства Юргена хватало, чтобы удерживать высокую планку амбиций даже в таких условиях. После его ухода продажи ключевых игроков никуда не делись, а вот амбиции стали значительно скромнее. Клуб полностью отдал статус лучшей команды страны Баварии, лишь ситуативно имитируя борьбу.
Футболисты использовали Дортмунд в качестве трамплина, не скрывая желания играть за другие клубы. Ранее - Обамеянг, Дембеле, Пулисик, Санчо и Холанд, сейчас - Беллингем. Боруссия почти полностью превратилась в продавца, но сейчас мы можем видеть постепенное возвращение амбиций. Одна из важных причин этого – тренер почти без опыта работы и статуса, Эдин Терзич.
Кто вообще такой Терзич и почему именно он является символом последних успехов клуба?
Эдин – балканский немец. Его родители родом из Боснии и Хорватии, но сам он вырос в Германии, в 40 километрах от Дортмунда. Эдин говорит, что в нем соединились немецкая дисциплина и балканская страсть. Что важно, с самого детства он болел за Боруссию. Даже выложил в своем Инстаграме раритетное фото, где он в очень юном возрасте на трибуне с символикой Дортмунда.
Карьера игрока ограничилась лишь любительскими клубами, однако уже в 28 лет он получил образование в области спортивных наук, а затем и должность скаута/ассистента в Академии Боруссии. Он работал в клубе именно в самый успешный период – с 2010 по 2013 годы. Терзич видел изнутри, как строилась легендарная команда Клоппа. Фактически он тоже приложился к успехам той машины. Так он сам описывает тот период:
«Это было невероятно волнующее время для всех, кто связан с клубом. Каждый болельщик и вся Германия были очарованы командой. Когда мы выиграли два чемпионата и дошли до финала Лиги Чемпионов (в 2013). Было ощущение, что весь мир заинтересовался. Мне удалось наблюдать за Юргеном и его игроками вблизи».
В 2013 году Эдина пригласил в свой штаб Славен Билич. Вместе они поработали в Бешикташе и Вест Хэме. Билич доверял Эдину и давал ему возможность расти. Он был помощником, но имел расширенные возможности. Терзич делился:
«Славен позволял мне выступать на собрании команды, я даже тайно являлся его автором для одного или двух письменных интервью».
После увольнения Билича из Вест Хэма Эдин вернулся в Боруссию и стал ассистентом. В следующем году он получил тренерскую лицензию, а в середине сезона 20/21 стал главным тренером вместо Фавра. Тогда ему удалось спасти провальный сезон. Терзич вернул клуб в топ-3 Бундеслиги, дошел до четвертьфинала Лиги Чемпионов и взял Кубок Германии. Генеральный директор Боруссии Ганс-Йоахим Ватцке вспоминал:
«Когда он возглавил команду в декабре, она была полумертвой. И он смог оживить ее. Это огромное достижение для дебютного тренерского сезона. Он дортмундский парень – он чувствует клуб, он дышит клубом».
Еще до успехов Терзича Боруссия договорилась с Марко Розе, что он станет главным тренером команды следующего сезона. Но отпускать Терзича они очень не хотели. Поэтому специально для него создали новую должность – «технический директор». В новой роли он больше работал с руководством (Михаэлем Цорком и Себастьяном Келем), чем с тренерским штабом. Он участвовал в планировании команды, являлся посредником между молодежной и профессиональной командами. Также следил за прогрессом арендованных игроков и помогал их развитию. Но уже в этом сезоне он снова стал главным тренером. Теперь уже на постоянной основе с контрактом до 2025 года.
Как именно Эдин возвращает амбициозность клубу?
- Объединил все звенья клуба вокруг себя
Одна из главных проблем Дортмунда последних лет — отсутствие единства, которое формировало ту же Боруссию Клоппу.
Болельщики отудалились от клуба и все чаще критиковали руководство. Действительно, было за что. Нестабильность тренеров, постоянные продажи лучших игроков, отсутствие результатов. Руководство не могло найти общий язык с новыми тренерами и выработать общую стратегию. Игроки в такой ситуации воспринимали клуб только как ступеньку, поэтому не могли завоевать расположение «Желтой Стены» и периодически имели конфликты с руководством.
Выше я приводил цитату Цорка о том, что Терзич — дортмундский парень. Именно его «дортмундская ДНК» помогла найти общий язык со всеми сторонами. У Эдина доверие и прекрасные отношения с руководством. Он даже весь прошлый сезон участвовал именно в менеджерской работе.
Он отлично понимает игроков благодаря своему опыту. Об этом не раз в интервью говорили сами игроки. Кажется, еще не было игрока, к которому Терзич не нашел бы ключ. Он говорит, что секрет прост:
«После 13 лет в раздевалках у меня есть ощущение, что я знаю всех игроков в мире — я просто не знаю их имен. Этот игрок чуть-чуть похож на того, с которым я работал, тот больше похож на другого… Но работая с людьми, ты все равно каждый день узнаешь что-то новое. Это началось тогда и продолжается сейчас».
И, конечно, его обожают фанаты. Еще бы! Тренер команды буквально один из них, сам недавно стоял на трибуне. Именно его назначение помогло растопить лед между болельщиками и руководством. Себастьян Кель объясняет:
«Он глубоко связан с городом, регионом и людьми. Он настоящий – это главное. Обычно не бывает, чтобы тренер большого клуба был родом из окрестностей твоего города. Болельщиков это вдохновляет».
- Терзич знает, как должна выглядеть настоящая Боруссия
Пусть это звучит очень пафосно, но Эдин знает, чего ожидают от команды. Он понимает, что дело не только в результатах:
«Мы хотим, чтобы каждая игра была настоящей, это то, с чем люди ассоциируют себя. Так было в 2010–2013 годах. Когда еженедельно земля взрывалась, и люди не могли дождаться следующей игры. Это не произошло сразу 1 июля 2008 года (когда Клопп пришел). Но вы могли почувствовать, что все идет к лучшему, что зажгли новый огонь. Стадион превращался в крепость, где любому сопернику было тяжело. Мы также хотим реализовать этот интенсивный футбол. Люди чувствуют, что мы готовы выложить все, чтобы выиграть игру». - говорит Терзич.
Его работа в клубе в золотую эпоху также помогает: «У нас есть большое преимущество: нам не нужно придумывать новое. Мы просто должны его помнить».
- Терзич действительно неплохой тренер
Все, о чем мы говорили — околофутбольные успехи, которые формируют правильную атмосферу. Но без результатов на поле — это все пустые разговоры. Именно прогресс команды после Чемпионата Мира позволяет серьезно говорить о «дортмундской ДНК».
Во-первых, игроки под руководством Эдина прогрессируют. Ройс, Холанд и Санчо рассказывали, что тренер помогает им усовершенствоваться и демонстрировать свои лучшие качества. В нынешнем сезоне мощно прогрессирует молодежь: Мукоко, Шлоттербек, Беллингем. Со скамьи разрывают Джио Рейна и Байно-Гитенз. Трудно вспомнить игрока, который не стал лучше играть у Терзича. Да что говорить, даже Мариус Вольф сейчас похож на футболиста. Единственный, кто пока не может себя найти – Доньел Мален.
Во-вторых, Эдин очень подробно готовится к топовым соперникам. Это было заметно еще когда он был временным тренером в сезоне 20/21. Под его руководством команда победила в 5 матчах из 8 против соперников из ТОП-6 Бундеслиги. В кубке из сильных соперников прошли Борусию Менхенгладбах, а в финале разорвали Лейпциг Наггельсмана (кстати, над Юлианом в том сезоне у Терзича три победы из трех, а всего 4 победы и ничья в 5 матчах). В Лиге Чемпионов справедливо по игре была обыграна Севилья, а в четвертьфинале в борьбе уступили Манчестер Сити.
В этом сезоне тенденция продолжается. Вышли из группы ЛЧ (опять пострадала Севилья), вышли в четвертьфинал кубка, идут в топ-3 Бундеслиги. Против команд из ТОП-6 у Борусии 10 очков в 6 матчах.
Но лучший пример адаптации и умение выстроить план под соперника проявились в матчах против Гвардиолы. За это время их набралось уже 4. Несмотря на поражение в трех из них, Боруссия показала мастер-класс по ограничению атаки Сити. В трех матчах они проиграли 2:1, а победный гол англичане забивали только после 75-й минуты.
Терзич четко обнаруживает слабости и сильные стороны в игре оппонента. Сити они направляли на фланги, полностью перекрывая центр и исключая их креативных полузащитников. Выманивали в прессинг, но рискованными, продуманными комбинациями разбивали его, заставляя Гвардиолу отказываться от агрессивного давления.
Баварию (в сезоне 20/21) Эдин удивлял тройкой центральных защитников, в которой к тому же выходил Эмре Джан – это разбивало прессинг команды Флика. Благодаря этому они вели 0:2 после 10 минут. Против Баварии Наггельсмана (22/23) вообще сыграл тремя разными схемами для прессинга, позиционной обороны и атак.
В-третьих, Боруссия просто играет отменно. Особенно в 2023 году. Во всех главных компонентах (удары, удары в плоскость, владение, интенсивность прессинга, точность передач) подопечные Терзича уступают только Баварии.
Они значительно улучшили стандартные положения: по забитым со стандартов — в ТОП-3 (10 голов), а пропущенных со стандартов - наименьшее количество (5). Команда знает, как ломать закрытые команды и как добиваться результата, когда план «А» не работает.
Боруссия забила 14 голов в последние 15 минут матча. Среди всех команд ТОП-5 лиг больше только у ПСЖ и Реала.
Вообще, по качеству созданных и допущенных моментов (можно считать универсальным показателем качества игры) есть только одна команда, кроме Баварии, лучше, чем в Боруссии Терзича. Угадаете кто? Это Лейпциг Марк Розе. И именно это подводит нас к выводу.
***
Боруссия набрала невероятную форму. Команде все удается, выходит выжимать максимум в самых сложных матчах. Игроки на кураже и впервые за долгое время действительно готовы бороться за чемпионство. Это похоже на старый добрый Дортмунд. Но сегодня их ждет очень сложное испытание в виде Лейпцига. Я писал о классной игре Боруссии против топ-соперников, но больше всего проблем у Терзича было именно против Марко Розе — только одна победа в трех матчах. Как в первый приход против Менхенгладбаха, так и в этом сезоне против РБ.
Очень радостно видеть соревнующуюся Боруссию, а не доживающую сезон в ожидании очередной перезагрузки. И именно сегодня мы сможем увидеть, отвечает ли команда и лично Терзич новому статусу. По размеру ли их чемпионские амбиции?
Популярное сейчас
- Советник Залужного – о контрнаступлении ВСУ, сроках окончания войны и возможности переговоров с РФ
- Спонсор сборной Украины презентовал форму для Зенита. УАФ заявляла, что компания ушла из РФ
- Мотивация Луческу на фоне ухода лидеров и амбиции Днепра-1. Как зимовали топы УПЛ
- Угадайте игрока по его клубной карьере - Квиз
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО