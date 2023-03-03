Осенью "Бавария" делала акцент на Лиге Чемпионов, разбрасываясь очками в Бундеслиге. Это позволило тому же "Штутгарту" разжиться очком на "Альянц Арене". ЛЧ снова за горизонтом, но наличие толпы конкурентов не даёт "Баварии" возможности понижать планку на внутренней арене.

Бундеслига, 23-й тур

4 марта. Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Бавария 19:30

Штутгарт

На прошлой неделе "Штутгарт" потерял возможность оторваться от зоны вылета, сенсационно проиграв "Шальке", для которого эта победа стала первой с ноября. "Швабы" технически ещё в безопасности, но лишь благодаря чуть лучшей разницы мячей в сравнении с "Хоффенхаймом". По темпу набора очков хуже команды Бруно Лаббадии в последние 5 туров никого нет.

И эта тенденция вряд ли улучшится в этом туре, ведь к "швабам" приедет "рекордмайстер". В двух прошлых встречах им удавалось поделить очки с "Баварией", но скорее из-за расслабленности оппонента, чем по причине своей классной игры. Лаббадии имеет 13 поражений подряд с мюнхенцами, по традиции не лучшим образом справляясь с более сильными соперниками. 10 поражений кряду от "Баварии" на домашней арене – ещё один повод для беспокойства.

Есть проблемы и с кадрами. Лучший бомбардир Серу Гирасси травмирован, есть проблемы и у Флориана Мюллера с Паскалем Штенцелем. К тому же один из лучших игроков клуба Борна Соса в прошлом туре заработал ещё одну жёлтую карточку, из-за чего левый фланг останется за Ито, а Загаду подменит японца в центре обороны.

Бавария

На прошлых выходных "Бавария" разгромила "Унион" (3:0) в матче за 6 очков. Это была не просто победа, но и заявление конкурентам, чтобы те не мешкали под ногами. У мюнхенцев была целая неделя отдыха перед тем, чтобы подготовиться ко встрече со "Штутгартом". Цель – комфортно обыграть "шваб", а затем закончить с "Пари Сен-Жермен" в среду, проложив себе путь в 1/4 ЛЧ.

В прошлом туре впервые в 2023-м году Садио Мане появился на поле. На "Мерседес-Бенц Арена" сенегальца, пожалуй, снова стоит ждать с лавки для запасных. Дело и в непростой травме, и в форме конкурентов. Коман забивал в 4 последних матчах во всех турнирах, а любимчик Нагельсманна Сане тоже готов вернуться после небольших проблем с лодыжкой.

Ещё один фаворит молодого наставника 20-летний Мусиала отметился очередным голом в прошлом туре, доказав свою важность для команды. Нагельсманн продолжает попытки совместить Мусиалу и Мюллера в старте, так что первый, вероятно, сыграет глубже в паре с Киммихом. А возвращение Упамекано после дисквалификации позволяет коучу с лёгкостью использовать что схему с 4, что с 3 защитниками.

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Статистика и факты

Гирасси со своими 6 голами в Бундеслиге – лучший голеадор "шваб" в Бундеслиге. Один из них помог взять ничью на "Альянц Арене" в первом круге

Команды тренера "шваб" Бруно Лаббадиа проигрывали "Баварии" в 15 из 16 встреч, включая 13 последовательных поражений кряду в последних 13 матчах

22-летний Дэвис – самый молодой игрок "Баварии", достигший отметки в 100 матчей в Бундеслиге

Лучший бомбардир "Баварии" Мусиала родом с Штутгарта. Киммих и Гнабри – продукт академии "шваб"

Личные встречи

Соперники встречались в Бундеслиге 59 раз. "Штутгарт" сумел 10 раз обыграть "рекордмайстра", ещё 10 раз сыграв вничью. Остальные встречи остались за "Баварией". На "Мерседес-Бенц Арене" "Бавария" выиграла 10 последних поединков, в то время как на "Альянц Арене" в 2022-м году было зафиксировано две ничьи с идентичным счётом 2:2.

Ориентировочные составы

Штутгарт: Бредлов – Антон, Мавропанос, Загаду, Ито – Эндо, Каразор, Харагути – Диаш, Мвумпа, Фюрих

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Мусиала – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотинг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – Бавария от UA-Футбол

Бруно Лаббадиа не умеет противостоять командам уровня "Баварии". 13 поражений подряд говорят сами за себя, как и последние 10 удачных выездов "рекордмайстра" на "Мерседес-Бенц Арену". Ключевой фигурой встречи может стать Кингсли Коман. У француза серия из 4 результативных матчей во всех турнирах, плюс оба фланга обороны соперника уязвимы – там будут играть номинальные центрбеки. Ставка: Коман забьёт гол с коэффициентом в районе 3.0.