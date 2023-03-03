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Коман должен порвать. Штутгарт – Бавария. Прогноз матча Бундеслиги на 04.03.2023
"Баварии" нужна только победа, чтобы не отстать от Дортмунда
Getty Images/Global Images Ukraine
Осенью "Бавария" делала акцент на Лиге Чемпионов, разбрасываясь очками в Бундеслиге. Это позволило тому же "Штутгарту" разжиться очком на "Альянц Арене". ЛЧ снова за горизонтом, но наличие толпы конкурентов не даёт "Баварии" возможности понижать планку на внутренней арене.
Штутгарт
На прошлой неделе "Штутгарт" потерял возможность оторваться от зоны вылета, сенсационно проиграв "Шальке", для которого эта победа стала первой с ноября. "Швабы" технически ещё в безопасности, но лишь благодаря чуть лучшей разницы мячей в сравнении с "Хоффенхаймом". По темпу набора очков хуже команды Бруно Лаббадии в последние 5 туров никого нет.
И эта тенденция вряд ли улучшится в этом туре, ведь к "швабам" приедет "рекордмайстер". В двух прошлых встречах им удавалось поделить очки с "Баварией", но скорее из-за расслабленности оппонента, чем по причине своей классной игры. Лаббадии имеет 13 поражений подряд с мюнхенцами, по традиции не лучшим образом справляясь с более сильными соперниками. 10 поражений кряду от "Баварии" на домашней арене – ещё один повод для беспокойства.
Есть проблемы и с кадрами. Лучший бомбардир Серу Гирасси травмирован, есть проблемы и у Флориана Мюллера с Паскалем Штенцелем. К тому же один из лучших игроков клуба Борна Соса в прошлом туре заработал ещё одну жёлтую карточку, из-за чего левый фланг останется за Ито, а Загаду подменит японца в центре обороны.
Бавария
На прошлых выходных "Бавария" разгромила "Унион" (3:0) в матче за 6 очков. Это была не просто победа, но и заявление конкурентам, чтобы те не мешкали под ногами. У мюнхенцев была целая неделя отдыха перед тем, чтобы подготовиться ко встрече со "Штутгартом". Цель – комфортно обыграть "шваб", а затем закончить с "Пари Сен-Жермен" в среду, проложив себе путь в 1/4 ЛЧ.
В прошлом туре впервые в 2023-м году Садио Мане появился на поле. На "Мерседес-Бенц Арена" сенегальца, пожалуй, снова стоит ждать с лавки для запасных. Дело и в непростой травме, и в форме конкурентов. Коман забивал в 4 последних матчах во всех турнирах, а любимчик Нагельсманна Сане тоже готов вернуться после небольших проблем с лодыжкой.
Ещё один фаворит молодого наставника 20-летний Мусиала отметился очередным голом в прошлом туре, доказав свою важность для команды. Нагельсманн продолжает попытки совместить Мусиалу и Мюллера в старте, так что первый, вероятно, сыграет глубже в паре с Киммихом. А возвращение Упамекано после дисквалификации позволяет коучу с лёгкостью использовать что схему с 4, что с 3 защитниками.
Статистика и факты
- Гирасси со своими 6 голами в Бундеслиге – лучший голеадор "шваб" в Бундеслиге. Один из них помог взять ничью на "Альянц Арене" в первом круге
- Команды тренера "шваб" Бруно Лаббадиа проигрывали "Баварии" в 15 из 16 встреч, включая 13 последовательных поражений кряду в последних 13 матчах
- 22-летний Дэвис – самый молодой игрок "Баварии", достигший отметки в 100 матчей в Бундеслиге
- Лучший бомбардир "Баварии" Мусиала родом с Штутгарта. Киммих и Гнабри – продукт академии "шваб"
Личные встречи
Соперники встречались в Бундеслиге 59 раз. "Штутгарт" сумел 10 раз обыграть "рекордмайстра", ещё 10 раз сыграв вничью. Остальные встречи остались за "Баварией". На "Мерседес-Бенц Арене" "Бавария" выиграла 10 последних поединков, в то время как на "Альянц Арене" в 2022-м году было зафиксировано две ничьи с идентичным счётом 2:2.
Ориентировочные составы
Штутгарт: Бредлов – Антон, Мавропанос, Загаду, Ито – Эндо, Каразор, Харагути – Диаш, Мвумпа, Фюрих
Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Мусиала – Сане, Мюллер, Коман – Шупо-Мотинг
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Штутгарт – Бавария от UA-Футбол
Бруно Лаббадиа не умеет противостоять командам уровня "Баварии". 13 поражений подряд говорят сами за себя, как и последние 10 удачных выездов "рекордмайстра" на "Мерседес-Бенц Арену". Ключевой фигурой встречи может стать Кингсли Коман. У француза серия из 4 результативных матчей во всех турнирах, плюс оба фланга обороны соперника уязвимы – там будут играть номинальные центрбеки. Ставка: Коман забьёт гол с коэффициентом в районе 3.0.
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