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Бавария продлила контракт с 34-летним Чупо-Мотингом
Форвард проводит отличный сезон
fcbayern.com
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Новое соглашение сторон рассчитано на 1,5 года, то есть, до 30 июня 2024 года.
Напомним, что Чупо-Моттинг перешел в "Баварию" из "ПСЖ" в октябре 2020 года
В текущем сезоне камерунец провел 24 матча, в которых забил 15 голов. Он и Джамал Мусиала – лучшие бомбардиры команды в сезоне.
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Источник:Бавария (Мюнхен)
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