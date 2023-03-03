Бавария продлила контракт с 34-летним Чупо-Мотингом

" Бавария " официально объявила о продлении контракта с 34-летним форвардом Эрик-Максимом Чупо-Мотингом.

Новое соглашение сторон рассчитано на 1,5 года, то есть, до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Чупо-Моттинг перешел в "Баварию" из "ПСЖ" в октябре 2020 года

В текущем сезоне камерунец провел 24 матча, в которых забил 15 голов. Он и Джамал Мусиала – лучшие бомбардиры команды в сезоне.