Боруссия – РБ Лейпциг 2:1. Дортмунд продолжает погоню за титулом

Бундеслига, 23-й тур

3 марта. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – РБ Лейпциг 2:1

Голы: Ройс 21 (п), Джан 39 – Форсберг 74

"Боруссия" продлила свою идеальную серию в 2023-м году, выиграв десятый матч кряду во всех турнирах, и восьмой в Бундеслиге. Успех в битве с "РБ Лейпцигом" позволил парням Эдина Терзича возглавить турнирную таблицу чемпионата с 3-очковым отрывом, заставив весь Дортмунд вновь поверить в шансы на титул. Завтра "Бавария" может вернуть себе первую строчку, если их выезд в Штутгарт пройдёт без эксцессов.

"Боруссия" после Нового года идёт в лучшей форме, чем кто-либо в Европе, но до сегодня никто из серьёзных оппонентов их не проверял, если не считать полуразобранный "Челси". Другое дело "РБ Лейпциг", который после назначения экс-коуча Дортмунда Марко Розе в начале осени набирает больше всех очков в Бундеслиге. "Быки" разгромили "Боруссию" в первом круге, а недавно их прессинг так устрашил Гвардиолу, что каталонец начал не на шутку чудить.

И "Боруссия" сегодняшний тест с блеском прошла, хоть и встретила на этом пути немало препятствий. И тем ценнее от этого стал итоговый успех. Уже в дебюте у "Боруссии" возникли серьёзные проблемы с высоким давлением гостей. Шлагер и Айдара перекусывали одну передачу хозяев за другой, начиная тем самым быстрые атаки "быков". Кристофер Нкунку, сегодня впервые появившийся в старте с ноября, получил две отличные возможности в ходе таких выпадов.

Но первый раз французу помешал героический подкат Шлоттербека, а во второй ситуации Кристофер банально промахнулся. Можно не сомневаться, имей Нкунку игровой тонус, уже в дебюте он продлил бы свой результативную серию в матчах против Дортмунда.

После этого началось самое интересное. "Боруссия" и не думала отказываться от своего стиля (Гвардиоле на заметку), и постепенно нащупала способ вскрытия надоедливого прессинга "красных быков". Эмре Джан стал опускаться в линию обороны, формируя численных перевес в первом стадии, и благодаря хладнокровному розыгрышу мяча и грамотной позиционной игре всей команды, Дортмунд начал регулярно создавать угрозу уже у чужих ворот.

Беллингем стал получать мяч между линий, и шикарными передачами на Брандта наказывал РБ за высокую линию обороны. К сожалению, прекрасный мяч Юлиана, который мог бы продлить его результативную серию до 5 матчей, был отменён из-за игры рукой. Но вскоре Брандт с Вольфом разыграли классную комбинацию справа, Мариус нашёл Ройса забросом за спины защитникам, и только ценой фола Бласвих сумел остановить Марко. Капитан сам же и исполнил пенальти, причём безукоризненно.

До перерыва "Боруссии" удалось удвоить перевес. "РБ Лейпциг" продолжал не успевать за быстрыми комбинациями хозяев, и их постоянные фолы не только наплодили 4 предупреждения ещё до перерыва, но позволили Дортмунду угрожать со стандартов. И после одного из таких штрафных Эмре Джан разрядил свою пушку из-за пределов штрафной.

После перерыва "Боруссия" села защищать результат, и Джан уже стал третим центральным не только при билд-апе, но и в позиционной обороне. Первые 15 минут гости не могли найти путей к воротам Майера, занявшего место в воротах из-за повреждения Кобеля на разминке, но замены всё изменили. Давид Раум очень оживил игру на левом фланге, как впоследствии и выход простуженного Тимо Вернера.

Андре Силва мог сокращать отрыв после классной комбинации через левый край, но вскоре это сделал Форсберг, замкнув прострел Раума. В концовке РБ остался вдесятером из-за повреждения Шлагера, но даже в таких условиях парни Марко Розе едва не сравняли счёт. На третьей компенсированной минуте хозяева забыли Вернера в штрафной, и теневой герой встречи Шлоттербек был вынужден плечом выбивать мяч с линии ворот на 3-й компенсированной минуте.

2:1. Дортмунд продолжает погоню за титулом, вырвав сложнейшую победу. "Боруссия" провалила дебют, но быстро перевернула игру, показав свой лучший футбол. Но трусость их едва не погубила. Если во вторник в Лондоне они начнут с самого начала защищать результат, то до добра это не доведёт - надёжности в защите всё равно не хватает. А если будут играть в привычный футбол, то повтор рекорда Тухеля с 11 победами кряду будет вполне реален. Это будет особенно унизительно для "Челси", с лёгкостью попрощавшегося с Томасом осенью.

"Боруссия" продлила свою идеальную серию в 2023-м году, выиграв десятый матч кряду во всех турнирах, и восьмой в Бундеслиге. Успех в битве с "РБ Лейпцигом" позволил парням Эдина Терзича возглавить турнирную таблицу чемпионата с 3-очковым отрывом, заставив весь Дортмунд вновь поверить в шансы на титул. Завтра "Бавария" может вернуть себе первую строчку, если их выезд в Штутгарт пройдёт без эксцессов.

"Боруссия" после Нового года идёт в лучшей форме, чем кто-либо в Европе, но до сегодня никто из серьёзных оппонентов их не проверял, если не считать полуразобранный "Челси". Другое дело "РБ Лейпциг", который после назначения экс-коуча Дортмунда Марко Розе в начале осени набирает больше всех очков в Бундеслиге. "Быки" разгромили "Боруссию" в первом круге, а недавно их прессинг так устрашил Гвардиолу, что каталонец начал не на шутку чудить.

И "Боруссия" сегодняшний тест с блеском прошла, хоть и встретила на этом пути немало препятствий. И тем ценнее от этого стал итоговый успех. Уже в дебюте у "Боруссии" возникли серьёзные проблемы с высоким давлением гостей. Шлагер и Айдара перекусывали одну передачу хозяев за другой, начиная тем самым быстрые атаки "быков". Кристофер Нкунку, сегодня впервые появившийся в старте с ноября, получил две отличные возможности в ходе таких выпадов.

Но первый раз французу помешал героический подкат Шлоттербека, а во второй ситуации Кристофер банально промахнулся. Можно не сомневаться, имей Нкунку игровой тонус, уже в дебюте он продлил бы свой результативную серию в матчах против Дортмунда.

После этого началось самое интересное. "Боруссия" и не думала отказываться от своего стиля (Гвардиоле на заметку), и постепенно нащупала способ вскрытия надоедливого прессинга "красных быков". Эмре Джан стал опускаться в линию обороны, формируя численных перевес в первом стадии, и благодаря хладнокровному розыгрышу мяча и грамотной позиционной игре всей команды, Дортмунд начал регулярно создавать угрозу уже у чужих ворот.

Беллингем стал получать мяч между линий, и шикарными передачами на Брандта наказывал РБ за высокую линию обороны. К сожалению, прекрасный мяч Юлиана, который мог бы продлить его результативную серию до 5 матчей, был отменён из-за игры рукой. Но вскоре Брандт с Вольфом разыграли классную комбинацию справа, Мариус нашёл Ройса забросом за спины защитникам, и только ценой фола Бласвих сумел остановить Марко. Капитан сам же и исполнил пенальти, причём безукоризненно.

До перерыва "Боруссии" удалось удвоить перевес. "РБ Лейпциг" продолжал не успевать за быстрыми комбинациями хозяев, и их постоянные фолы не только наплодили 4 предупреждения ещё до перерыва, но позволили Дортмунду угрожать со стандартов. И после одного из таких штрафных Эмре Джан разрядил свою пушку из-за пределов штрафной.

После перерыва "Боруссия" села защищать результат, и Джан уже стал третим центральным не только при билд-апе, но и в позиционной обороне. Первые 15 минут гости не могли найти путей к воротам Майера, занявшего место в воротах из-за повреждения Кобеля на разминке, но замены всё изменили. Давид Раум очень оживил игру на левом фланге, как впоследствии и выход простуженного Тимо Вернера.

Андре Силва мог сокращать отрыв после классной комбинации через левый край, но вскоре это сделал Форсберг, замкнув прострел Раума. В концовке РБ остался вдесятером из-за повреждения Шлагера, но даже в таких условиях парни Марко Розе едва не сравняли счёт. На третьей компенсированной минуте хозяева забыли Вернера в штрафной, и теневой герой встречи Шлоттербек был вынужден плечом выбивать мяч с линии ворот на 3-й компенсированной минуте.

2:1. Дортмунд продолжает погоню за титулом, вырвав сложнейшую победу. "Боруссия" провалила дебют, но быстро перевернула игру, показав свой лучший футбол. Но трусость их едва не погубила. Если во вторник в Лондоне они начнут с самого начала защищать результат, то до добра это не доведёт - надёжности в защите всё равно не хватает. А если будут играть в привычный футбол, то повтор рекорда времён Тухеля с 11 победами кряду будет вполне реален. Это будет особенно унизительно для "Челси", с лёгкостью попрощавшегося с Томасом осенью.

Боруссия Д: Майер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон – Джан – Брандт (Хумммельс, 83), Беллингем Озджан (Дауд, 83), Ройс (Байно-Гиттенс, 73) – Аллер (Модест, 72)

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Орбан (Симакан, 72), Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 61) – Шлагер, Айдара (Кампль, 84) – Собослаи, Нкунку (Вернер, 84) – Силва (Поульсен, 72), Форсберг

Предупреждения: Озджан 29, Брандт 55 – Нкунку 15, Айдара 17, Хальстенберг 38, Силва 45+3, Хенрикс 52