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Боруссия Д одержала 10 побед в году подряд. Клуб повторил свой рекорд, а Ройс вышел в лидеры бомбардиров

Германия
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"Шмели" продолжают идти вперед к титулу

Боруссия Д одержала 10 побед в году подряд. Клуб повторил свой рекорд, а Ройс вышел в лидеры бомбардиров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги "Боруссия" Дортмунд победила "Лейпциг". Благодаря трем набранным очкам "шмели" вырвались на лидерскую позицию чемпионата.

Эта победа стала для подопечных Терзича 10-й в этом году из 10-ти проведенных матчей. В частности, в Бундеслиге это восьмая победа подряд – "Боруссия" повторила собственный клубный рекорд, который установила в сезоне 2011/12. Тогда "шмели" выиграть титул. Об этом сообщает Opta.

Один из вчерашних голов забил Марко Ройс, отличившись с пенальти на 21-й минуте. Для него этот мяч стал 159-м в составе дортмундцев. По этому показателю он сравнялся с лидером бомбардирского рейтинга клуба Михаэлем Зорком, тоже забившим 159 мячей в профессиональном футболе. Однако у Ройса на 197 матчей меньше (375 против 572).

Следующий поединок "Боруссия" сыграет в Лондоне против "Челси" 7 марта. Это будет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов – в первой встрече победили дортмундцы со счетом 1:0.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс РБ Лейпциг
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