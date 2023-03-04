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Боруссия Д одержала 10 побед в году подряд. Клуб повторил свой рекорд, а Ройс вышел в лидеры бомбардиров
"Шмели" продолжают идти вперед к титулу
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке 23-го тура немецкой Бундеслиги "Боруссия" Дортмунд победила "Лейпциг". Благодаря трем набранным очкам "шмели" вырвались на лидерскую позицию чемпионата.
Эта победа стала для подопечных Терзича 10-й в этом году из 10-ти проведенных матчей. В частности, в Бундеслиге это восьмая победа подряд – "Боруссия" повторила собственный клубный рекорд, который установила в сезоне 2011/12. Тогда "шмели" выиграть титул. Об этом сообщает Opta.
Один из вчерашних голов забил Марко Ройс, отличившись с пенальти на 21-й минуте. Для него этот мяч стал 159-м в составе дортмундцев. По этому показателю он сравнялся с лидером бомбардирского рейтинга клуба Михаэлем Зорком, тоже забившим 159 мячей в профессиональном футболе. Однако у Ройса на 197 матчей меньше (375 против 572).
Следующий поединок "Боруссия" сыграет в Лондоне против "Челси" 7 марта. Это будет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов – в первой встрече победили дортмундцы со счетом 1:0.
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