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Наконец-то реванш. Боруссия Д – Лейпциг 2:1. Видео голов и обзор матча
"Шмели" могли забивать и больше
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 23-го тура Бундеслиги, в котором "Боруссия" Дортмунд победила РБ "Лейпциг". Еще на старте матча Ройс заработал пенальти, которое сам и реализовал. Впоследствии хозяева забили второй, а во втором тайме могли еще увеличивать счет до разгромного. За неиспользованные моменты "шмели" могли поплатиться и потерять победу, но все же удача вернулась к ним правильной стороной.
"Боруссия" впервые за четыре матча победила "Лейпциг", а в прошлом сезоне общий счет за два поединка против "быков" был 1:7. В частности, 2 апреля прошлого года "шмели" проиграли дома 1:4.
"Боруссия" Дортмунд – РБ "Лейпциг" 2:1
Голы: Ройс 21 (пен.), Джан 39 – Форсберг 74
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