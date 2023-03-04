Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Терзич - о победе над Лейпцигом: Это была абсолютно топовая игра
Тренер понимает, насколько важными были эти три очка
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Боруссии" Эдин Терзич дал комментарий после победы над "РБ Лейпциг" в 23-м туре чемпионата Германии, которая позволила "шмелям" подняться на второе место в таблице:
"Это была абсолютно топовая игра. В первом тайме мы показали действительно хорошую игру. Во втором тайме это уже не работало. "Лейпциг" начал доминировать. Тем не менее, у нас был огромный шанс сделать счёт 3:0. Мы защищались страстно, поддержка болельщиков была исключительной.
Мы играли против команды, у которой такие же амбиции, как и у нас. Цель состояла в том, чтобы увеличить разрыв до семи очков. Мы сделали это. Я горжусь своей командой", - сказал Терзич.
"Боруссия" набрала 49 очков после 23 туров и возглавляет таблицу Бундеслиги, "РБ Лейпциг" имеет в активе 42 очка и располагается четвёртой строчке.
Популярное сейчас
- Александрия - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча УПЛ
- День сурка. Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 26-го тура АПЛ на 04.03.2023
- Динамо – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.03.2023
- Угадайте игрока по его клубной карьере - Квиз
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 11:21 Зарубежные В Дортмунде снова заговорили о борьбе за чемпионство. Как Эдин Терзич вернул амбиции Боруссии?
- 21:35 Зарубежные Майнц – Боруссия Д 1:2. Спаситель Рейна и безуспешные тактические поиски Терзича
- 18:29 Зарубежные Бундеслига. Первое поражение Униона, очередной провал БД, дубли Вернера и Нкунку