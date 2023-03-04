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Терзич - о победе над Лейпцигом: Это была абсолютно топовая игра

Германия
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Тренер понимает, насколько важными были эти три очка

Терзич - о победе над Лейпцигом: Это была абсолютно топовая игра

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Боруссии" Эдин Терзич дал комментарий после победы над "РБ Лейпциг" в 23-м туре чемпионата Германии, которая позволила "шмелям" подняться на второе место в таблице:

"Это была абсолютно топовая игра. В первом тайме мы показали действительно хорошую игру. Во втором тайме это уже не работало. "Лейпциг" начал доминировать. Тем не менее, у нас был огромный шанс сделать счёт 3:0. Мы защищались страстно, поддержка болельщиков была исключительной.

Мы играли против команды, у которой такие же амбиции, как и у нас. Цель состояла в том, чтобы увеличить разрыв до семи очков. Мы сделали это. Я горжусь своей командой", - сказал Терзич.

"Боруссия" набрала 49 очков после 23 туров и возглавляет таблицу Бундеслиги, "РБ Лейпциг" имеет в активе 42 очка и располагается четвёртой строчке.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) РБ Лейпциг Эдин Терзич
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