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Бундеслига. Шальке восстаёт из мертвых, нули в Берлине и Гладбахе

Германия
(1 голосов)

Гельзенкирхенцы добыли вторую победу кряду

Бундеслига. Шальке восстаёт из мертвых, нули в Берлине и Гладбахе

Фото: FC Schalke 04, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 23-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Кёльн 0:0

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель, Лаидуни (Торсбю, 81), Хедира, Хаберер (Сегуин, 69), Юранович – Беккер (Михель, 90), Беренс (Сьебатшу, 69)

Кёльн: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Хектор – Схири, Мартель – Майна (Адамян, 86), Любичич (Лемперле, 90+2), Кайнц (Олесен, 84) – Тиггес

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия – Фрайбург 0:0

Боруссия М: Зиппель – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Крамер, Коне – Хофманн, Штиндль (Нойхаус, 71), Плеа (Нетц, 90) – Тюрам

Фрайбург: Флеккен – Сидийя, Гинтер, Линхарт – Кюблер (Гульде, 85), Эггештайн (Рёль, 78), Хефлер, Грифо, Гюнтер – Хелер (Петерсен, 90), Саллаи (Доан, 78)

Бохум – Шальке 0:2

Голы: Риман 45 (аг), Бюльтер 79

Аугсбург – Вердер 2:1

Голы: Бельо 5, Майер 46 – Стаге 16

Майнц – Хоффенхайм 1:0

Гол: Баррейру 33

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В статье: Вердер (Бремен) Шальке (Гельзенкирхен) Боруссия (Менхенгладбах) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Унион (Берлин) Фрайбург Аугсбург Кёльн Бохум (Германия)
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