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Бундеслига. Шальке восстаёт из мертвых, нули в Берлине и Гладбахе
Гельзенкирхенцы добыли вторую победу кряду
Фото: FC Schalke 04, Twitter
Бундеслига, 23-й тур
Берлин, ан дер Альтен Ферстерей
Унион – Кёльн 0:0
Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель, Лаидуни (Торсбю, 81), Хедира, Хаберер (Сегуин, 69), Юранович – Беккер (Михель, 90), Беренс (Сьебатшу, 69)
Кёльн: Швабе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Хектор – Схири, Мартель – Майна (Адамян, 86), Любичич (Лемперле, 90+2), Кайнц (Олесен, 84) – Тиггес
Менхенгладбах, Боруссия-Парк
Боруссия – Фрайбург 0:0
Боруссия М: Зиппель – Скалли, Итакура, Эльведи, Бенсебайни – Крамер, Коне – Хофманн, Штиндль (Нойхаус, 71), Плеа (Нетц, 90) – Тюрам
Фрайбург: Флеккен – Сидийя, Гинтер, Линхарт – Кюблер (Гульде, 85), Эггештайн (Рёль, 78), Хефлер, Грифо, Гюнтер – Хелер (Петерсен, 90), Саллаи (Доан, 78)
Бохум – Шальке 0:2
Голы: Риман 45 (аг), Бюльтер 79
Аугсбург – Вердер 2:1
Голы: Бельо 5, Майер 46 – Стаге 16
Майнц – Хоффенхайм 1:0
Гол: Баррейру 33
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