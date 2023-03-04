Германия
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Бундеслига. Бавария вернула себе лидерство после победы в Штутгарте
11-й кряду удачный выезд мюнхенцев на "Мерседес-Бенц Арену"
Фото: Imago Images
Бундеслига, 23-й тур
4 марта. Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Бавария 1:2
Голы: Переа 88 – Де Лигт 39, Шупо-Мотинг 62
Штутгарт: Бредлов – Антон, Мавропанос, Загаду (Нарти, 85), Ито – Эндо, Каразор (Мийо, 85), Харагути – Диаш (Кулибали, 46), Мвумпа (Переа, 74), Фюрих (Томаш, 74)
Бавария: Зоммер – Станишич, Упамекано, Де Лигт, Дэвис – Горецка (Гравенберх, 82), Киммих – Коман (Гнабри, 63), Мюллер (Павар, 82), Мусиала (Сане, 63) – Шупо-Мотинг (Мане, 63)
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