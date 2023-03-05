Бундеслига, 23-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Герта 4:1

Голы: Азмун 12, Фримпонг 21, Диаби 60, Адли 73 – Лукебакио 67 (п)

Огнеопасный правый фланг "Байера" растерзал "Герту", нанеся берлинцам седьмое выездное поражение кряду. Благодаря этой победе Леверкузен сохраняет надежды на попадание в еврокубки, сократив отставание от топ-6 до 7 пунктов. "Герта" же продолжает плестись в нижней части таблицы – 4 худших команды Бундеслиги находятся всего в одном очке от коллектива Сандро Шварца.

Ни для кого в Германии не секрет, что "Байер" строит свою игру вокруг правого края. На этом фланге играет лучший голеадор команды Мусса Диаби и один из самых опасных латералей чемпионата Джереми Фримпонг. Но для "Герты" это словно стало неожиданностью. 78% процентов своих атак в дебютные 20 минут строили справа, и это привело сразу к двум забитым мячам.

Сначала Фримпонг сыграл в стенку с Диаби, ворвался в штрафную, и прострелил на Азмуна, которому оставалось просто подставить ногу для того, чтобы забить во втором матче кряду. Вскоре уже Диаби прорвётся в коробку, прострелит на Фримпонга, и к предголевой передаче добавит ещё и ассист.

К сожалению, спустя полчаса после начала игры Фримпонг получил мышечную травму. Это облегчило жизнь "Герте" до перерыва, но во втором тайме Диаби продолжил их терзать. Только на этот раз уже действуя слева. Француз сразу после перерыва пробил в перекладину из-за пределов штрафной, но мяч вернулся в поле. Но на 60-й минуте Кристенсен был бессилен после того, как Диаби вылетел с ним 1 на 1 после изящной передачи Виртца.

Платтенхарту удалось заработать пенальти, и позволить Лукебакио забить гол престижа, ставший для Доди рекордным 10-м в этой кампании Бундеслиги. Но вскоре свежий Адли, вышедший как раз вместо Диаби, вернул перевес в три мяча ударом в дальний угол.

4:1. "Герта" не сумела ничего противопоставить связке Диаби – Фримпонг, а также всю игру откровенно не справлялась с подключениями латералей, формировавшие 5 против 4 на подступах к штрафной берлинцев. С такой выездной серией столичной команде будет очень трудно в очередной раз спастись.

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг (Фосу-Менса, 29), Паласиос, Андрих, Инкапье (Синкгравен, 82) – Диаби (Адли, 69), Виртц (Амири, 82) – Азмун (Шик, 69)

Герта: Кристенсен – Рохель, Уремович, Кемпф – Рихтер (Шуньич, 84), Тузар, Джигерджи (Нганкам, 73), Сердар (Боэтиюс, 58), Платтенхардт – Лукебакио (Кенни, 83), Нидерлехнер (Йоветич, 58)

Предупреждения: Та 75 – Нганкам 75, Кенни 87