  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Айнтрахт не смог выжать победу в матче против Вольфсбурга
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Айнтрахт не смог выжать победу в матче против Вольфсбурга

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Команда гостей создала множество острых моментов

Бундеслига. Айнтрахт не смог выжать победу в матче против Вольфсбурга

Фото: Eintracht Frankfurt

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 23 тур

Вольфсбург - Айнтрахт 2:2

Голы: Мармуш 10, Герхард 42 - Муани 22, Н'Дика 26

Вольфсбург: Кастелс, Ван дер Вен, Лакруа, Отавио, Баку, Герхард, Арнольд, Сванберг, Камински, Мармуш, Виммер.

Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Хасебе, Тута, Камада, Роде, Макс, Бута, Гетце, Линдстрем, Муани.

Предупреждения: Виммер 48, Отавио 84, Арнольд 84 - Гетце 45, Роде 58, Якич 84

По теме
yellow-arrow
Байер – Герта 4:1. Диаби и Фримпонг организовали разгром
yellow-arrow
Бундеслига. Бавария вернула себе лидерство после победы в Штутгарте
yellow-arrow
Бундеслига. Шальке восстаёт из мертвых, нули в Берлине и Гладбахе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Вольфсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде