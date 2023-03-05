Германия
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Бундеслига. Айнтрахт не смог выжать победу в матче против Вольфсбурга
Команда гостей создала множество острых моментов
Фото: Eintracht Frankfurt
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 23 тур
Вольфсбург - Айнтрахт 2:2
Голы: Мармуш 10, Герхард 42 - Муани 22, Н'Дика 26
Вольфсбург: Кастелс, Ван дер Вен, Лакруа, Отавио, Баку, Герхард, Арнольд, Сванберг, Камински, Мармуш, Виммер.
Айнтрахт: Трапп, Н'Дика, Хасебе, Тута, Камада, Роде, Макс, Бута, Гетце, Линдстрем, Муани.
Предупреждения: Виммер 48, Отавио 84, Арнольд 84 - Гетце 45, Роде 58, Якич 84
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