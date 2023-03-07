Лейпциг назначил нового спортивного директора. Ранее он работал со Скрипником в Вердере

"Лейпциг" определился, кто займет вакантную должность спортивного директора. По информации клубной пресс-службы, с 1 апреля им станет Рувен Шредер.

Информация о сроке контракта не раскрывается. Известно лишь, что он долгосрочный. Шредер будет работать под руководством Макса Эберля. В его обязанности будет входить скаутинг, планирование состава и все, что связано с первой командой.

47-летний Рувен Шредер за свою игровую карьеру провел всего 8 матчей в Бундеслиге. После этого он работал ассистентом тренера, видеоаналитиком, скаутом и координатором в нескольких немецких клубах. В июле 2014 года функционер назначен на должность спортивного директора "Вердера" и именно в его время первую команду возглавил Виктор Скрипник. В дальнейшем он работал с "Майнцем" и "Шальке" - последних покинул в октябре прошлого года.