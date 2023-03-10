Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Кельн - Бохум 0:2. Козлы сегодня не впечатлили
Гости одержали уверенную победу
Фото: Bundesliga English, Twitter
Отчет будет доступен в ближайшее время
Кельн - Бохум 0:2
Голы: Штегер 9, Машович 76
Кельн: Швабе, Мартель, Шабо, Губерс, Швиц, Майна, Скири, Гектор, Кайнц, Любичич, Зельке.
Бохум: Риманн, Стафилидис, Машович, Соареш, Лосилла, Штегер, Остергаге, Антви, Хофманн, Асано.
Предупреждения: Хофманн 29, Асано 49 - Гектор 66, Шмиц 82
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- Орбан: Мы никогда не были настолько близки к мировой войне. Только Венгрия и Ватикан выступают за мир
- Сейв Трубина попал в список лучших в Лиге Европы
- Джан: Боруссия проиграла Челси незаслуженно из-за судьи
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
грн
2Играть
300 грн
freebet
3Играть
4500 грн