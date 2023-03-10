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Бундеслига. Кельн - Бохум 0:2. Козлы сегодня не впечатлили

Германия
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(1 голосов)

Гости одержали уверенную победу

Бундеслига. Кельн - Бохум 0:2. Козлы сегодня не впечатлили

Фото: Bundesliga English, Twitter

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Кельн - Бохум 0:2

Голы: Штегер 9, Машович 76

Кельн: Швабе, Мартель, Шабо, Губерс, Швиц, Майна, Скири, Гектор, Кайнц, Любичич, Зельке.

Бохум: Риманн, Стафилидис, Машович, Соареш, Лосилла, Штегер, Остергаге, Антви, Хофманн, Асано.

Предупреждения: Хофманн 29, Асано 49 - Гектор 66, Шмиц 82

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В статье: Бундеслига Кёльн Бохум (Германия)
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