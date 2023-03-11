Бундеслига. Аномальная результативность в Мюнхене, убедительный Лейпциг и молчаливый Коло Муани

Баварское дерби подарило аномальное количество голов даже по меркам хозяев поля. "Бавария" закрепилась в статусе лидера Бундеслиги, забив 5 голов в ворота "Аугсбурга". Достойный реванш за поражение в первом круге, если бы не цирк, который подопечные Юлиана Нагельсманна устроили у своих ворот.

Цирк начался уже на второй минуте, когда обычно рассудительный Павар полез в неоправданное единоборство, а Бериша на подборе легко разобрался с Канселу и открыл счёт в матче. Два антигероя эпизода в ближайшие полчаса сполна компенсировали результативную ошибку на другой половине поля.

Канселу влетел в штрафную и легко отправил мяч в дальний гол. А Павар оформил дубль со стандартов. Оба мяча француза были украшены акробатикой – Мане ассистировал Павару пасом через себя, а затем Бенджи в эффектном прыжке ножницами, подражающему лого Бундеслиги, удвоил перевес. Напоследок Сане отметил возвращение в старт голом перед перерывом.

Затем де Лигт привёз пенальти, позволив Берише оформить дубль, а Канселу добавил к голу ассист, изящно навесив на Дэвиса. Разгрому не дал случится Кардона, забивший на последней основной минуте после провала всей обороны "Баварии". 5:3.

В других матчах игрового дня "РБ Лейпциг" закрепился в топ-3, разгромив "Боруссию". Хотя в первый час игры "быки" чудом не пропустили. Один лишь Тюрам за тайм не реализовал выход 1 на 1, пробил в каркас ворот, а также был в сантиметрах от гола, когда его удар после корнера с линии вынес Андре Силва. Напоследок на старте второй половины Плеа не реализовал пенальти. Лейпциг ответил на промахи пушкой от перекладины от Вернера, реализованным пенальти Форсберга и мячом Гвардиола с корнера. Всё то же, что и у Гладбаха, только с нужной конвертацией.

Голевое молчание от Коло Муани стоило "Айнтрахту" двух очков в игре со "Штутгартом". Третья кряду осечка "орлов", которая может сказаться на их шансах зацепиться за еврокубки, и важный пункт для "шваб" с точки зрения борьбы за выживание. А второй гол Людовика Ажорка в Бундеслиге не позволил "Герте" продлить свою безумную серию, в ходе которой команда Сандро Шварца чередовала победы с поражениями последние полтора месяца. Тем не менее, набранный пункт позволив берлинцам опередить "Штутгарт", тем самым оставшись за пределами зоны вылета.

Бундеслига, 24-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Аугсбург 5:3

Голы: Канселу 15, Павар 19, 35, Сане 45, Дэвис 74 – Бериша 2, 60 (п), Кардона 90

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт (Блинд, 84) – Канселу, Киммих, Мусиала (Гравенберх, 78), Дэвис (Мазрауи, 77) – Мане (Тель, 72), Сане – Гнабри (Мюллер, 71)

Аугсбург: Гикевич – Гумны (Яго, 46), Бауэр, Гауэлеу, Педерсен – Энгельс (Реджбечай, 46), Баумгартлингер – Майер (Мбюкю, 77), Бельо (Кардона, 46), Демирович (Варгас, 46) – Бериша

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Боруссия М 3:0

Голы: Вернер 57, Форсберг 71 (п), Грвадиол 80

На 53-й минуте Плеа не реализовал пенальти (вратарь)

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Штутгарт 1:1

Голы: Роде 55 – Силас 75

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Майнц 1:1

Голы: Нганкам 18 (п) – Ажорк 57