некто Володимир Зуєв, видимо, или сам писал изначально по-русски " в отрыв", сделав, возможно, опечатку (" в отКрыв"), что при переводе дало такую хню, или же стырил с русскоязычного ресурса, а потом загнал (любой из двух вариантов) в онлайн-переводчик