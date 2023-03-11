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Шальке – Боруссия 2:2. Дортмунд отпускает Баварию в открыв после неудачи в рурском дерби

Германия
(2 голосов)

Тяжелая неделя для BVB

Шальке – Боруссия 2:2. Дортмунд отпускает Баварию в открыв после неудачи в рурском дерби

Фото: Getty Images/Lukas Schulze

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 24-й тур

Гельзенкирхен, Вельтинс Арена

Шальке – Боруссия Д 2:2

Голы: Бюльтер 50, Караман 79 – Шлоттербек 38, Геррейру 60

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Геррейру, Джан, Беллингем – Мален (Рейна, 80), Аллер (Модест, 80), Байно-Гиттенс (Дауд, 68)

Шальке: Ферманн – Брюннер, Йосида, Йенц, Матричани – Айдын (Мор, 74), Крал, Краус (Баланта, 74) – Саласар (Караман, 68), Фрай (Теродде, 74), Бюльтер

Предупреждения: Брюннер 55 – Джан 90

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Шальке (Гельзенкирхен)
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2023 в 21:48
Шальке – Боруссія 2:2. Дортмунд відпускає Баварію у відкривши після невдачі в рурському дербі (с) куда????? "у відкривши"?))) где вы их находите????
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2023 в 21:51
некто Володимир Зуєв, видимо, или сам писал изначально по-русски " в отрыв", сделав, возможно, опечатку (" в отКрыв"), что при переводе дало такую хню, или же стырил с русскоязычного ресурса, а потом загнал (любой из двух вариантов) в онлайн-переводчик
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