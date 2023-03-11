Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шальке – Боруссия 2:2. Дортмунд отпускает Баварию в открыв после неудачи в рурском дерби
Тяжелая неделя для BVB
Фото: Getty Images/Lukas Schulze
Бундеслига, 24-й тур
Гельзенкирхен, Вельтинс Арена
Шальке – Боруссия Д 2:2
Голы: Бюльтер 50, Караман 79 – Шлоттербек 38, Геррейру 60
Боруссия Д: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Геррейру, Джан, Беллингем – Мален (Рейна, 80), Аллер (Модест, 80), Байно-Гиттенс (Дауд, 68)
Шальке: Ферманн – Брюннер, Йосида, Йенц, Матричани – Айдын (Мор, 74), Крал, Краус (Баланта, 74) – Саласар (Караман, 68), Фрай (Теродде, 74), Бюльтер
Предупреждения: Брюннер 55 – Джан 90
Популярное сейчас
- АПЛ. Лестер – Челси 1:3. Мудрик примеряет новую роль, ассистирует головой и забивает из офсайда
- Игнат: Patriot будет сбивать не только баллистические ракеты, но и российскую авиацию
- Выпускайте Мудрика. Лестер – Челси. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 11.03.2023
- Самое конкурентное рурское дерби за годы. Шальке – Боруссия Дортмунд. Прогноз матча Бундеслиги на 11.03.2023
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Новости по теме
- 23:12 Прогнозы на футбол Самое конкурентное рурское дерби за годы. Шальке – Боруссия Дортмунд. Прогноз матча Бундеслиги на 11.03.2023
- 16:53 Зарубежные Болельщики Униона напали на фанатов Шальке перед матчем Бундеслиги
- 11:20 Зарубежные Рурское дерби. Боруссия Д – Шальке 1:0. Видео голов и обзор матча