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Волевая победа. Бавария – Аугсбург 5:3. Видео голов и обзор матча

Германия
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Настоящий голепад защитников

Волевая победа. Бавария – Аугсбург 5:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 24-го тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Аугсбургом". "Фугеры" забили уже на третьей минуте, но еще до перерыва пропустили четыре мяча. Второй тайм гости выиграли, но в итоге все равно уступили в два гола. Кстати, у мюнхенцев четыре раза отличились номинальные защитники.

Бавария – Аугсбург 5:3

Голы: Канселу 15, Павар 19, 35, Сане 45, Дэвис 74 – Бериша 2, 60 (пен.), Кардона 90

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аугсбург
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