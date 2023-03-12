Бундеслига. Удаление Кабака лишило Хоффенхайм первого очка при Матараццо

Бундеслига, 24-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Хоффенхайм 2:1

Голы: Эггештайн 5, Доан 89 – Штиллер 48

"Фрайбург" вернулся в топ-4 благодаря победе над "Хоффенхаймом". 3 очка команде Кристиана Штрайха принёс поздний гол Рицу Доана. Таким образом зинсхаймцы проиграли 7-й матч в Бундеслиге кряду, включая 5 последних при Пеллегрино Матараццо. С таким перфомансом команда заслуженно идёт на последней строчке чемпионата.

"Фрайбург" сейчас всецело сосредоточен на Лиге Европы, где в четверг SCF попробуют отыграть один мяч у "Ювентуса" на "Европа Парк". Потому коллектив Штрайха сегодня пытался добиться результата малой кровью, с чем им помог гол Максимилиана Эггештайна в дебюте встречи.

Зимний новичок гостей Джон Брукс помешал своему киперу сыграть на выходе, из-за чего Бауманн рукой набросил мяч прямо на Эггештайна, забившего свой первый мяч в сезоне ударом по пустым воротам. После этого хозяева перешли на режим удержания и спокойно дотянули до перерыва, позволив Бебу нанести лишь парочку неопасных ударов.

Но уже в дебюте второй половины гости неожиданно отыгрались. Брукс отдал классную передачу сквозь несколько линий обороны "Фрайбурга", и транзитом через Бебу Штиллер получил мяч в штрафной, откуда нанёс неотразимый удар в нижний угол. По одному удару в створ – и по одному голу. Даже xG у соперников были почти идентичные – 0,64:0,63.

И как "Фрайбург" не пытался, но никаких шансов создавать им не удавалось. Игра была скупа на события и близилась к справедливой ничьей, как Кабак подставил свою команду. Экс-защитник "Ливерпуля" не только потерял позицию, вынудив Брукса фолить ценой жёлтой карточки. Турок ещё и недовольно отбросил мяч в сторону, заработав глупую вторую карточку.

Это подарило "Фрайбургу" возможность пойти на финальный штурм, чем они и воспользовались. Свежий Вайсхаупт пролетел по левому краю, прострелил на Доана, и японец принёс своей команде победу голом за минуту до конца основного времени. 2:1.

Фрайбург: Флеккен – Кюблер (Сидийя, 65), Гинтер, Гульде, Гюнтер – Доан (Кейтель, 90+3), Эггештайн, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 65) – Хёлер (Чон, 80), Грегорич (Петерсен, 80)

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Брукс, Акпогума – Кадержабек, Штиллер (Бичакчич, 86), Гайгер, Бекер (Дамар, 75), Сков (Анхелиньо, 75) – Даббур (Тохумджу, 87), Бебу (Асллани, 78)

Предупреждения: Хефлер 67, Петерсен 90+2 – Кабак 52, Гайгер 73, Брукс 84, Акпогума 90

Удаление: Кабак 84 (вторая жёлтая)