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Бундеслига. Вольфсбург вырывает ничью в равном матче с Унионом
Команда хозяев была близка к поражению
Отчет будет доступен в ближайшее время
Бундеслига, 24 тур
Вольфсбург - Унион 1:1
Голы: Виммер 84 – Юранович 72
Вольфсбург: Кастельс, Отавио, Ван де Вен, Борнаув, Фишер, Герхард, Гилавоги, Нмеча, Мармуш, Винд, Сванберг.
Унион: Реннов, Рэйте, Кнохе, Духи, Гиссельман, Хедира, Юранович, Торсбю, Лаидуни, Беккер, Михель.
Предупреждения: Борнаув 73 – Хедира 6, Торсбю 14, Лейте 75, Беренс 90+4
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