  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Вольфсбург вырывает ничью в равном матче с Унионом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Вольфсбург вырывает ничью в равном матче с Унионом

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Команда хозяев была близка к поражению

Бундеслига. Вольфсбург вырывает ничью в равном матче с Унионом

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 24 тур

Вольфсбург - Унион 1:1

Голы: Виммер 84 – Юранович 72

Вольфсбург: Кастельс, Отавио, Ван де Вен, Борнаув, Фишер, Герхард, Гилавоги, Нмеча, Мармуш, Винд, Сванберг.

Унион: Реннов, Рэйте, Кнохе, Духи, Гиссельман, Хедира, Юранович, Торсбю, Лаидуни, Беккер, Михель.

Предупреждения: Борнаув 73 – Хедира 6, Торсбю 14, Лейте 75, Беренс 90+4

По теме
yellow-arrow
Бундеслига. Неудержимый Фримпонг вдохновил Байер на камбек в Бремене
yellow-arrow
Бундеслига. Удаление Кабака лишило Хоффенхайм первого очка при Матараццо
yellow-arrow
Волевая победа. Бавария – Аугсбург 5:3. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бундеслига Унион (Берлин) Вольфсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде