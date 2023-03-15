Слово сдержал, но случилась загвоздка. Голкипер Баварии отправил одноклубнику грузовик шоколада

Голкипер "Баварии" Ян Зоммер сдержал свое обещание, данное партнеру по команде защитнику Маттейсу де Лигту. Вратарь отправил в Мюнхен грузовик с 700 килограммов швейцарского шоколада.

Зоммер так решил отблагодарить одноклубника за его блестящее спасение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ". В первом тайме вратарь допустил ошибку - мяч летел в пустые ворота, но де Лигт вынес мяч буквально с линии. В итоге мюнхенцы выиграли со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

Швейцарская компания Kägi отправила грузовик в Мюнхен, чтобы передать сладости от имени вратаря. Однако на подъезде оказалось, что передать шоколад "Баварии" не получится. По какой причине - неизвестно.

Вместо того чтобы везти груз обратно, компания решила передать кондитерское изделие благотворительной организации в Мюнхене.