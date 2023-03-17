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BILD опубликовал тактику Баварии на матч с Бохумом. Нагельсманн раздражен: Сливший это не сможет смотреть в зеркало

Германия
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BILD опубликовал тактику Баварии на матч с Бохумом. Нагельсманн раздражен: Сливший это не сможет смотреть в зеркало

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

BILD на этой неделе опубликовал тактику "Баварии" на матч с "Бохумом" 11-го февраля из раздевалки мюнхенцев. Главный тренер лидера Бундеслиги прокомментировал утечку.

"Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела.

Кроты – это охраняемый вид, поэтому их поиск очень, очень сложен. Когда едете по баварской сельской местности, можно заменить 80 тысяч кротовых нор – и их запрещено убирать.

Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег.

Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против "Бохума". Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать через эти заметки. Я не беспокоюсь по этому поводу", – сказал тренер "Баварии".

Отметим, что "Бавария" обыграла "Бохум" со счетом 3:0. "Мюнхенцы" идут в Бундеслиге на 1-м месте с отрывом от "Боруссии" в 2 очка.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн Бохум (Германия)
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