BILD опубликовал тактику Баварии на матч с Бохумом. Нагельсманн раздражен: Сливший это не сможет смотреть в зеркало

BILD на этой неделе опубликовал тактику "Баварии" на матч с "Бохумом" 11-го февраля из раздевалки мюнхенцев. Главный тренер лидера Бундеслиги прокомментировал утечку.

"Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела.

Кроты – это охраняемый вид, поэтому их поиск очень, очень сложен. Когда едете по баварской сельской местности, можно заменить 80 тысяч кротовых нор – и их запрещено убирать.

Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против "Бохума". Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать через эти заметки. Я не беспокоюсь по этому поводу", – сказал тренер "Баварии".

Отметим, что "Бавария" обыграла "Бохум" со счетом 3:0. "Мюнхенцы" идут в Бундеслиге на 1-м месте с отрывом от "Боруссии" в 2 очка.

