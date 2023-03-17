Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия Менхенгладбах - Вердер: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча чемпионата Германии
Тур открывается интересным матчем
фото из свободных источников
25-тур немецкой Бундеслиги открывается матчем пятницы, в котором "Боруссия" Менхенгладбах примет "Вердер".
Команды соседствуют в турнирной таблице – 10 и 11 места соответственно при равенстве очков (по 30). Так что матч обещает быть боевым и интересным.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Германии. 25-й тур
17 марта. Начало в 21:30
"Боруссия" Менхенгладбах - "Вердер"
Трансляция – MEGOGO
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинские бойцы с дрона уничтожили российский танк Т-90М Прорыв. ВИДЕО
- МЮ снова будет играть с испанцами. Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
- Встреча Мудрика и Лунина, Пеп против бывшей команды. Состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финалов ЛЧ
- Слово сдержал, но случилась загвоздка. Голкипер Баварии отправил одноклубнику грузовик шоколада
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
1500 грн
2Играть
4500 грн