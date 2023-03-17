Боруссия Менхенгладбах - Вердер: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция матча чемпионата Германии

25-тур немецкой Бундеслиги открывается матчем пятницы, в котором "Боруссия" Менхенгладбах примет "Вердер".

Команды соседствуют в турнирной таблице – 10 и 11 места соответственно при равенстве очков (по 30). Так что матч обещает быть боевым и интересным.

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Чемпионат Германии. 25-й тур

17 марта. Начало в 21:30

"Боруссия" Менхенгладбах - "Вердер"

Трансляция – MEGOGO