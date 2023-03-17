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Бундеслига. Дубль Дукша спасает Вердер в Менхенгладбахе
Соседи по таблице разошлись миром
Фото: Imago Images
Бундеслига, 25-й тур
Менхенгладбах, Боруссия-Парк
Боруссия – Вердер 2:2
Голы: Тюрам 48, Нойхаус 73 – Дукш 65, 89
Боруссия М: Омлин – Скалли, Итакура, Эльведи, Нетц – Крамер, Коне – Хофманн, Нойхаус, Штиндль (Вольф, 85) – Тюрам (Плеа, 76)
Вердер: Цеттерер – Пипер, Штарк, Кьяродиа (Бьюкенен, 63) – Вайзер, Шмидт (Шмид, 63), Груев (Филипп, 82), Стаге (Динкчи, 87), Юнг – Фюллькруг, Дукш
Предупреждения: Нойхаус 87 – Вайзер 81
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