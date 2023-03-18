Нагельсманн о Сити в 1/4 ЛЧ: Команды Пепа весёлые. Это хороший и сложный соперник

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал жребий в 1/4 финала Лиги чемпионов. "Мюнхенцы" сыграют с "Сити" 11-го и 19-го апреля.

"Мы посмотрели жеребьевку со всем тренерским штабом. Это хороший и сложный соперник. Если мы в итоге выиграем титул, то нельзя будет сказать, что нам просто повезло с жеребьевкой.

У нас уже был тяжелый групповой этап, потом матчи с "ПСЖ", а теперь – "Сити". Возможный полуфинал тоже был бы топ-уровня. В прошлом году "Реал" прошел похожий путь. Мы хорошо подготовимся и с нетерпением ждем этих матчей.

Я смотрел много игр Пепа Гвардиолы в "Барселоне", "Сити" и "Баварии". Команды Пепа веселые. Его идея футбола очень атакующая, его команды много владеют мячом. Я всегда с удовольствием смотрел его игры.

Эрлинг Холанд – исключительно хороший игрок, который крайне опасен. Он обладает высочайшими качествами в плане скорости и физики. Он хорошо бежит, против него неприятно играть. Но и у нас есть очень хорошие атакующие игроки. У "Сити" также много других хороших футболистов", – сказал главный тренер "Баварии".

Победитель пары "Сити" – "Бавария" выйдет на лучшего в дуете "Реал" – "Челси".

Напомним, что в 1/8 "Бавария" прошла "ПСЖ" со счетом 3:0 по сумме двух встреч.