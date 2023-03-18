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Румменигге не советует Алонсо возглавлять Реал
Румменигге советовал испанцу повременить с мадридским "Реалом".
Фото: Squawka / Автор – неизвестен
Бывший президент мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признался, что в клубе рассматривали нынешнего главного тренера "Байера" Хаби Алонсо в штаб своей команды, когда её наставником был Нико Ковач. Также функционер посоветовал специалисту повременить с мадридским "Реалом", если такой вариант возникнет.
"Однажды мы пытались привести его в «Баварию» на должность помощника главного тренера. Думаю, это было во времена Нико Ковача. Когда ты добился невероятного успеха везде, в "Ливерпуле», в "Реале", в "Баварии", в сборной Испании. Хаби — отличный парень, дисциплинированный и чуткий, было бы удивительно, если бы он не добился успеха в качестве тренера.
Сейчас он должен набраться опыта, и было бы разумно не переходить сразу в "Реал", а в команду на класс или два ниже", — приводит слова Румменигге AS.
Матч "Байер" — "Бавария" состоится завтра, 19 марта.
Накануне Хаби Алонсо назвал целью Байера - сделать будущий матч максимально сложным для Баварии.
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