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Шмели вышли из спячки. Боруссия Д – Кельн 6:1. Видео голов и обзор матча
Дортмундцы вернулись к победам
Getty Images/Global Images Ukraine
В 25-м туре чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд разбила своих соседей из Кельна. Еще до перерыва "козлы" пропустили четыре мяча. Гости смогли ответить только мячом Зельке. Во втором тайме еще по голу забили Алле и Ройс с интервалом в одну минуту, оформив дубль. Это первая победа "шмелей" за три матча. Дортмундцы прервали свою без выигрышную серию.
Голы: Герейро 15; Алла 17, 69; Ройс 32, 70; Мален 36 – Зельке 42
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