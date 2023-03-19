Бундеслига, 25-й тур

Берлин, ан дер Альтен Ферстерей

Унион – Айнтрахт 2:0

Голы: Хедира 53, Беренс 75

Ключевое сражение за топ-4 осталось за командой Урса Фишера. "Унион" и "Айнтрахт" провально провели последние недели, вылетев из еврокубков, а также не сумев выиграть ни одного матча на двоих в трёх последних турах. Так что сегодняшний успех не только позволил берлинцам уйти на перерыв в зоне ЛЧ, но и выбить из гонки прямого конкурента – "орлы" теперь отстают от зоны ЛЧ на 5 очков и 8 по потерянным.

Хотя по итогам первого тайма поверить в итоговый успех хозяев было очень трудно. "Унион" откровенно отбивался всю первую половину, а их хвалёная позиционная оборона провалилась минимум четырежды. Лишь чудо позволило Реннову не пропустить.

Коло Муани имел два убойных шанса, но оба его удара головой прошли мимо ворот. Француз сегодня играл в паре с Борре из-за травмы Линдстрёма, и это придало атаке "орлов" новых красок. Аккурат перед перерывом Рандаль остроумно отыграл на Борре, но Рафа решил пробить по воротам вместо очевидного паса назад на партнёра. Был ещё выстрел Камады с линии вратарской после неожиданного рикошета, но Реннов быстро сориентировался и предотвратил опасность.

Выдержав обстрел, в дебюте второго тайма "Унион" пошёл в редкую атаку, заработал второй угловой в матче, и открыл счёт в матче. Рани Хедира отметился первым мячом за клуб, воспользовавшись удачной серией рикошетов, которая привела мяч к его ногам прямо перед воротами. "Айнтрахт" вскоре продолжил натиск. Коло Муани блестяще играл в подыгрыше, тонко навесив на Камаду, но японец продолжил мазать и во второй половине. Свежий Филипп Макс угрожал со стандартов, дважды закрутив мяч в ворота с отскоком от газона. Суперсаб Аларио постоянно действовал невпопад команде, убив не одну потенциально голевую атаку.

"Унион" снова отсиживался в обороне, смотря на страдания Камады и Коло Муани в завершении, и удвоил перевес. Беренс после заброса от вратаря выиграл единоборство у Смолчича, убежал от Буты и пробил между ног Траппу. 2:0. Воровство по-берлински. С другой стороны, "Айнтрахт" сам виноват: не реализовать такое количество моментов – это настоящий грех. Особенно в матче с осторожным "Унионом".

Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Бамгартль (Лейте, 86) – Юранович, Сегуин, Хедира, Хаберер (Пантович, 86), Гиссельманн (Руссийон, 75) – Беккер (Левелинг, 76), Сьебатшу (Беренс, 67)

Айнтрахт: Трапп – Тута, Смолчич, Ндика – Бута, Камада (Алиду, 83), Соу, Ленц (Макс, 73) – Борре (Аларио, 67), Гётце (Ааронсон, 83) – Коло Муани

Предупреждения: Кнохе 60, Руссийон 77, Реннов 90+1 – Тута 57, Коло Муани 83