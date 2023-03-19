Байер – Бавария 2:1. Хаби Алонсо лишает Мюнхен лидерства

Бундеслига, 25-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бавария 2:1

Голы: Паласиос 55 (п), 73 (п) – Киммих 22

Хаби Алонсо лишил "Баварии" лидерства в Бундеслиге после того, как его "Байер" переиграл мюнхенцев на своей арене. 41-летний баск получил первую работу в большом футболе полгода назад, подобрав Леверкузен как раз после фиаско от "рекордмайстра" со счётом 0:4. Сегодняшний успех не только вернул "Байер" в борьбу за еврокубки, но и стал ясным свидетельством прогресса команды за эти месяцы.

"Бавария" имела роскошь в виде недельной подготовки к этому поединку, в то время как их соперники ещё в четверг основным составом добывали путёвку в четвертьфинал Лиги Европы. Травма Шупо-Мотинга добавила Нагельсманну головной боли, но в целом все ждали от Мюнхена рьяного старта уже с первых минут. Ведь "Бавария" очень хотела уйти на международный перерыв в статусе лидера.

И каково же было удивление гостей, когда "Байер" в дебютные 20 минут уверенно забрал мяч под свой контроль. Алонсо уже этим подтвердил своё реноме тренера, умеющего подготовиться к большому матчу. Отказ от тройки центрбеков в пользу ещё одного креативного игрока в центре поля (Демирбай), Виртц в роли ложной девятки вместо травмированного шика, своевременные опускания Андриха в линию обороны при выходе из обороны.

Все эти вещи способствовали качественном контролю мяча и уверенной игре под агрессивным давлением гостей. Владение при этом не только позволяло ограничивать грозный атакующий потенциал соперника, но и самим что-то создавать. Де Лигт проспал врывание Фримпонга по правому края, после чего Джереми нанёс хитрый удар из под Дэвиса, но Зоммер успел сгруппироваться. Пару опасных возможностей было и у Диаби, но француз на полном ходу привычно принимал плохие решения, загубив пару выпадов.

Несмотря на всё преимущество, "Бавария" всё равно ушла на перерыв с перевесом в счёте. Редкая массированная атака гостей обнажила одну из главных слабостей Леверкузена – игра на подборе. Полузащитники не успели закрыть пространство на линии штрафной, проспав не только подключение Горецки, но и его партнёра Киммиха, который влепил мяч в сетку с единственного удара "Баварии" по воротам за тайм.

Нагельсманн не обманулся счётом на табло и уже в перерыве совершил три замены – снял недисциплинированного Канселу, Мюллера и Садио Мане. Это было признанием ошибок. Другое дело, что свежие Мусиала, Коман и Гнабри не смогли переломить ход встречи. Ровно как этому не способствовал уход с поля Павара и Горецки, которые были под угрозой дисквалификации на игру с Дортмундом.

"Байер" продолжил владеть игровой инициативой, и регулярно создавали проблемы обороне гостей. Лейтмотив тайма – падения Амина Адли в чужой штрафной. Главный арбитр дважды упрямо давал вингеру предупреждения за симуляцию, затем ходил смотреть повторы, и карточки отменял, назначая пенальти. Первым в своей штрафной сфолил Павар, чудом избежав предупреждения.

А за ним сглупил Упамекано, который начудил на славу – сначала помешал Зоммеру забрать мяч, вскоре отдал неудачную передачу вперёд, а ещё секунд через 10 срубил Адли на линии штрафной без всякой надобности. К точке дважды подошёл Эксекиэль Паласиос, дважды пробил в правый нижний от Зоммера угол, и дважды забил.

2:1. Хаби Алонсо приложил свою руку в доминации "Баварии", выиграв с ними 3 чемпионских титула в трёх последних сезонах в качестве игрока. Теперь же баск возвращает должок, возродив интригу в самом предсказуемом топ-чемпионате Европы. Сразу после международного перерыва нас ждёт битва "Баварии" и "Боруссии", лидирующей с отрывом в один пункт за 9 туров до финиша. Дер Класикер ответим нам на вопрос о том, кто станет следующим чемпионом, 1 апреля, в день дурака. Им может стать бедолага Юлиан Нагельсманн, которому ни за что не простят серебрянные медали вместе серебрянной салатницы.

Байер: Градецки – Фримпонг (Фосу-Менса, 90+5), Коссуну, Тапсоба, Инкапье – Паласиос, Андрих, Демирбай – Диаби (Та, 90+1), Виртц (Гложек, 84), Адли (Баккер, 84)

Бавария: Зоммер – Павар (Станишич, 56), Упамекано, де Лигт – Киммих – Канселу (Коман, 46), Сане, Горецка (Тель, 76), Дэвис – Мюллер (Мусиала, 46), Мане (Гнабри, 46)

Предупреждения: Станишич 64, Упамекано 73 – Инкапье 83