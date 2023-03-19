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Майнц – Фрайбург 1:1. Онисиво спасает ничью для карнавальников
Ничья в пользу конкурентов
Фото: Imago Images
Бундеслига, 25-й тур
Майнц, MEWA Арена
Майнц – Фрайбург 1:1
Гол: Онисиво 90+6 – Доан 55
Поздний гол Карима Онисиво позволил австрийцу не только стать лучшим бомбардиром "Майнца" в истории Бундеслиги (31 мяч), но и продлить беспроигрышную серию своей команды до 6 матчей в чемпионате. Ничья на MEWA Арена не позволила "Фрайбургу" сравняться с третьим "Унионом", а также оторваться от главного конкурента по топ-4 "РБ Лейпцига", который всего в одном пункте позади.
Такие выезды как в Майнц ясно демонстрируют, почему "Фрайбург" упустил билет в Лигу Чемпионов в концовке прошлого сезона, и почему им будет сложно удержать спот в четвёрке и в новой кампании. Соперников уровня "карнавальников" парням Штрайха бить нечем. Качественной игрой средним блоком "Майнц" не напугать, ровно как и стандартами – у них те же козыри. "Униону" в таком стиле пока удаётся идти высоко, но их реализация аномальна.
Для попадания в ЛЧ нужно пробивать низкие оборонительные блоки. А "Фрайбург" привык играть на ошибках соперника, не беря инициативу в свои руки. Одно дело подловить дерзкий "Байер" и совсем другое – выискивать слабости в вязкой обороне крепного "Майнца". С этим сегодня были огромные проблемы.
Огненная форма Рицу Доана едва не позволила "Чёрному лесу" вырвать победу во втором туре кряду. Японец исполнил всё на высшем уровне на 55-й минуте. Но вместо этого "Фрайбургу" приходится мириться с третьей ничьей в четырёх последних матчах. Ничейные тенденции в поединках коллектива Штрайха слишком высоки.
Кёльн: Центнер – Ханче-Ольсен, Белль, Фернандеш (Кор, 75) – да Кошта (Видмер, 67), Баррейро (Баркок, 67), Штах, Каси – Ингвартсен (Онисиво, 60), Чжэ Сон (Вайпер, 75) – Ажорк
Фрайбург: Флеккен – Кюблер (Шмидт, 85), Гинтер, Гульде – Сидийя, Эггештайн (Кейтель, 90+3), Хефлер, Гюнтер – Доан (Вайсхаупт, 85), Грегорич (Петерсен, 90+3), Грифо (Хелер, 76)
Предупреждения: Ажорк 57, Каси 88 – Гульде 51
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