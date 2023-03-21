Президент Баварии: Нагельсманн превосходный тактик и стратег, он доказал это в матчах с ПСЖ

Президент "Баварии" Герберт Хайнер высказался о Юлиане Нагельсманне. Он считает что прогресс при менеджере очевиден.

Нагельсманн пришел в "Баварию" летом 2021. С 35-летним специалистом "мюнхенцы" завоевали Бундеслигу.

"Я думаю, что Юлиан прошел длинный путь. Он топ-тренер и доказал в противостоянии с "ПСЖ", что он превосходный тактик и стратег на высочайшем европейском уровне.

Мы хотим построить что-то (значимое) с ним и подписали контракт на пять лет. За эти полтора года прогресс очевиден. Юлиан здорово справляется. Разговоры о тренере идут извне, не мы их начали", – заявил Герберт Хайнер.