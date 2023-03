Бавария не хочет отдавать 17-летнего Матиса Теля в аренду будущим летом

"Бавария" не планирует отдавать Матиса Теля в аренду в летнее трансферное окно. В клубе считают, что 17-летний форвард должен стать ключевым игроком в будущем.

Несмотря на свой юный возраст, Тель провел в этом сезоне уже 21 матч и отличился 5-ю забитыми голами.

"Бавария" подписала французского форварда из "Ренна" прошлым летом за 20 миллионов евро и подписал 3-летний контракт. В апреле форварду исполнится 18 лет.

Примечательно, что прежде чем перейти в "Баварию", нападающий не забил ни одного гола за первую команду "Ренна", проведя за неё 10 матчей.

News #Tel: A loan in summer is not a topic for the club bosses at this stage. He should become a key player in the future. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/MTdCdzeR3p