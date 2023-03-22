Месут Озил объявил о завершении карьеры в 34 года

Немецкий полузащитник Месут Озил объявил о завершении профессиональной карьеры. О своем решении 34-летний футболист сообщил в соцсетях.

Озил известен по выступлениям за "Шальке", "Вердер", мадридский "Реал", лондонский "Арсенал", турецкий "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир". Он провел в общей сложности 645 матчей, забил 114 голов и выполнил 222 результативные передачи.

В составе "сливочных" он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Он также завоевал три Кубка и Суперкубка Англии вместе с "канонирами". В футболке сборной Германии на его счету 23 гола в 92 поединках. В 2014 году он становился чемпионом мира.