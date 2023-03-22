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Месут Озил объявил о завершении карьеры в 34 года
Хабвек решил повесить бутсы на гвоздь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник Месут Озил объявил о завершении профессиональной карьеры. О своем решении 34-летний футболист сообщил в соцсетях.
Озил известен по выступлениям за "Шальке", "Вердер", мадридский "Реал", лондонский "Арсенал", турецкий "Фенербахче" и "Истанбул Башакшехир". Он провел в общей сложности 645 матчей, забил 114 голов и выполнил 222 результативные передачи.
В составе "сливочных" он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Он также завоевал три Кубка и Суперкубка Англии вместе с "канонирами". В футболке сборной Германии на его счету 23 гола в 92 поединках. В 2014 году он становился чемпионом мира.
Thank you ❤️ pic.twitter.com/Aqr4pB5SI2— Mesut Özil (@M10) March 22, 2023
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