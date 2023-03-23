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Нагельсманн - лучший тренер мира до 40 лет по версии FourFourTwo
Всего в рейтинг вошли семь специалистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн стал лучшим тренером мира в возрасте до 40 лет. Рейтинг был составлен изданием FourFourTwo.
35-летний немецкий специалист выиграл Бундеслигу в свой первый сезон с мюнхенцами. В 2019 году он стал самым молодым тренером в истории, проведшим 100 матчей в чемпионате Германии.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Юлиан Нагельсманн – "Бавария", 35 лет;
2. Рубен Аморим – "Спортинг", 38;
3. Доменико Тедеско – сборная Бельгии, 37;
4. Венсан Компани – "Бернли", 36;
5. Маттиас Яйссле – "Ред Булл Зальцбург", 34;
6. Уилл Стилл – "Реймс", 30;
7. Уэйн Руни – "Ди Си Юнайтед", 37.
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