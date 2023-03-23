  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Нагельсманн - лучший тренер мира до 40 лет по версии FourFourTwo
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нагельсманн - лучший тренер мира до 40 лет по версии FourFourTwo

Германия
(1 голосов)

Всего в рейтинг вошли семь специалистов

Нагельсманн - лучший тренер мира до 40 лет по версии FourFourTwo

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн стал лучшим тренером мира в возрасте до 40 лет. Рейтинг был составлен изданием FourFourTwo.

35-летний немецкий специалист выиграл Бундеслигу в свой первый сезон с мюнхенцами. В 2019 году он стал самым молодым тренером в истории, проведшим 100 матчей в чемпионате Германии.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсманн – "Бавария", 35 лет;

2. Рубен Аморим – "Спортинг", 38;

3. Доменико Тедеско – сборная Бельгии, 37;

4. Венсан Компани – "Бернли", 36;

5. Маттиас Яйссле – "Ред Булл Зальцбург", 34;

6. Уилл Стилл – "Реймс", 30;

7. Уэйн Руни – "Ди Си Юнайтед", 37.

По теме
yellow-arrow
Месут Озил объявил о завершении карьеры в 34 года
yellow-arrow
Бавария не хочет отдавать 17-летнего Матиса Теля в аренду будущим летом
yellow-arrow
Президент Баварии: Нагельсманн превосходный тактик и стратег, он доказал это в матчах с ПСЖ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Венсан Компани Бавария (Мюнхен) Спортинг (Лиссабон) Бельгия Уэйн Руни Реймс Бернли Ди Си Юнайтед (Вашингтон) Юлиан Нагельсманн Доменико Тедеско Рубен Аморим Уильям Стилл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FourFourTwo

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде