Нагельсманн - лучший тренер мира до 40 лет по версии FourFourTwo

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн стал лучшим тренером мира в возрасте до 40 лет. Рейтинг был составлен изданием FourFourTwo.

35-летний немецкий специалист выиграл Бундеслигу в свой первый сезон с мюнхенцами. В 2019 году он стал самым молодым тренером в истории, проведшим 100 матчей в чемпионате Германии.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсманн – "Бавария", 35 лет;

2. Рубен Аморим – "Спортинг", 38;

3. Доменико Тедеско – сборная Бельгии, 37;

4. Венсан Компани – "Бернли", 36;

5. Маттиас Яйссле – "Ред Булл Зальцбург", 34;

6. Уилл Стилл – "Реймс", 30;

7. Уэйн Руни – "Ди Си Юнайтед", 37.