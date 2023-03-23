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Бавария решила уволить Нагельсманна (обновлено)

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Неожиданно

Бавария решила уволить Нагельсманна (обновлено)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство “Баварии” приняло решение отправить в отставку главного тренера Юлиана Нагельсманна.

О намерении “Баварии” первым сообщил трансферный инсайдер Фабрицио Романо. Вскоре Bild объявил, что Нагельсманн будет уволен.

Изданию kicker удалось связаться с 35-летним тренером. Он сказал, что слышал слухи о своем увольнении, но руководство клуба с ним еще не связывалось.

Замена Нагельсманну уже найдена. Как добавляет kicker, “Баварию” согласился возглавить экс-тренер “Боруссии” Дортмунд, “ПСЖ” и “Челси” Томас Тухель. Осталось только подписать контракт.

Перед международной паузой “Бавария” проиграла “Байеру” и упустила лидерство в чемпионате. Первое место занимает “Боруссия” Дортмунд. Первого апреля команды должны встретится в чемпионате на мюнхенской “Альянц Арене”.

Контракт Нагельсманна с “Баварией” действует до лета 2026 года.

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Недавно президент "Баварии" Херберт Хайнер похвалил Юлиана Нагельсманна и назвал его превосходным тактиком. Он отметил заметный прогресс команды при молодом менеджере.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
23.03.2023 в 22:43
який нах....Тухель.?
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