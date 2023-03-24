Тухель заменит Нагельсманна в Баварии. Известны детали контракта

"Бавария" договорилась с Томасом Тухелем о контракте. Немецкий специалист сменит у руля "мюнхенцев" Юлиана Нагельсманна.

Сообщается, что контракт Тухель подпишет на 2,5 года. Примечательно, что с Нагельсманном подписывали соглашение на пять лет.

Платить в "Баварии" будут столько же, сколько и в "Челси". До продления контракта после победы в Лиге чемпионов, Томас Тухель получал на Стэмфорд Бридж 7 миллионов фунтов в год.

Напомним, что руководство "Баварии" приняло решение уволить Юлиана Нагельсманна. После последнего матча в Бундеслиге "Бавария" уступила первое место "Боруссии" Дортмунд.