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Тухель заменит Нагельсманна в Баварии. Известны детали контракта
"Бавария" будет платить немцу столько же, сколько и "Челси"
Фото: twitter.com/TTuchelofficial
"Бавария" договорилась с Томасом Тухелем о контракте. Немецкий специалист сменит у руля "мюнхенцев" Юлиана Нагельсманна.
Сообщается, что контракт Тухель подпишет на 2,5 года. Примечательно, что с Нагельсманном подписывали соглашение на пять лет.
Платить в "Баварии" будут столько же, сколько и в "Челси". До продления контракта после победы в Лиге чемпионов, Томас Тухель получал на Стэмфорд Бридж 7 миллионов фунтов в год.
Напомним, что руководство "Баварии" приняло решение уволить Юлиана Нагельсманна. После последнего матча в Бундеслиге "Бавария" уступила первое место "Боруссии" Дортмунд.
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