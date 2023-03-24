  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Тухель заменит Нагельсманна в Баварии. Известны детали контракта
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель заменит Нагельсманна в Баварии. Известны детали контракта

Германия
(1 голосов)

"Бавария" будет платить немцу столько же, сколько и "Челси"

Тухель заменит Нагельсманна в Баварии. Известны детали контракта

Фото: twitter.com/TTuchelofficial

Новина українською

"Бавария" договорилась с Томасом Тухелем о контракте. Немецкий специалист сменит у руля "мюнхенцев" Юлиана Нагельсманна.

Сообщается, что контракт Тухель подпишет на 2,5 года. Примечательно, что с Нагельсманном подписывали соглашение на пять лет.

Платить в "Баварии" будут столько же, сколько и в "Челси". До продления контракта после победы в Лиге чемпионов, Томас Тухель получал на Стэмфорд Бридж 7 миллионов фунтов в год.

Напомним, что руководство "Баварии" приняло решение уволить Юлиана Нагельсманна. После последнего матча в Бундеслиге "Бавария" уступила первое место "Боруссии" Дортмунд.

По теме
yellow-arrow
Бавария решила уволить Нагельсманна (обновлено)
yellow-arrow
Нагельсманн - лучший тренер мира до 40 лет по версии FourFourTwo
yellow-arrow
Месут Озил объявил о завершении карьеры в 34 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Томас Тухель Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде