Большинство игроков Баварии удивлены возможным увольнением Нагельсманна

Занчительная часть состава "Бавариия" удивлена возможным увольнением главного тренера Юлиана Нагельсманна. Специалист пользовался поддержкой важных игроков, в том числе Йозуа Киммиха.

Сам Нагельсманн также был удивлен принятому решению.

Ещё одним фактором является отстутсвие прогресса футболистов и жалобы резервистов на отсутствие игровой практики.

В "Баварии" собирались рассмотреть увольнение Нагельсманна в зависимости от спортивных результатов в конце сезона, так как клубу давно импонировал Томас Тухель. Несколько больших клубов активизировали поиски будущего главного тренера и "мюнхенцы" приняли решение уволить менеджера сейчас.

Ранее сообщалось, что Томас Тухель интересен руководству "Тоттенхэма", где всерьез рассматривается отставка Антонио Конте. Также менеджера рассмотрел бы "Реал", который может летом расстаться с Анчелотти. Сам Тухель хотел бы работать в немецком гранде и Мадриде.

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"Бавария" борется за титул Бундеслиги, занимая второе место и отставая от "Боруссии" Дортмунд на 1 очко. Также клуб сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" и 1/4 Кубка Германии с "Фрайбургом".