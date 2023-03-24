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Большинство игроков Баварии удивлены возможным увольнением Нагельсманна
Увольняют менеджера из-за нестабильных выступлений в Бундеслиге
Фото: BILD
Занчительная часть состава "Бавариия" удивлена возможным увольнением главного тренера Юлиана Нагельсманна. Специалист пользовался поддержкой важных игроков, в том числе Йозуа Киммиха.
Сам Нагельсманн также был удивлен принятому решению.
Ещё одним фактором является отстутсвие прогресса футболистов и жалобы резервистов на отсутствие игровой практики.
В "Баварии" собирались рассмотреть увольнение Нагельсманна в зависимости от спортивных результатов в конце сезона, так как клубу давно импонировал Томас Тухель. Несколько больших клубов активизировали поиски будущего главного тренера и "мюнхенцы" приняли решение уволить менеджера сейчас.
Ранее сообщалось, что Томас Тухель интересен руководству "Тоттенхэма", где всерьез рассматривается отставка Антонио Конте. Также менеджера рассмотрел бы "Реал", который может летом расстаться с Анчелотти. Сам Тухель хотел бы работать в немецком гранде и Мадриде.
"Бавария" борется за титул Бундеслиги, занимая второе место и отставая от "Боруссии" Дортмунд на 1 очко. Также клуб сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" и 1/4 Кубка Германии с "Фрайбургом".
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