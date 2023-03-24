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Официально: Бавария уволила Юлиана Нагельсманна. Известно имя нового главного тренера
Официальное заявление клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" официально объявила об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсманна. Его сменит Томас Тухель.
Тухель подписал контракт до лета 2025-го и проведет первую тренировку в понедельник, 27-го марта.
Ранее сообщалось, что немец будет получать в "Баварии" оклад как и в "Челси". До продления контракта с "синими" после победы в Лиге чемпионов Тухель получал 7 миллионов фунтов.
"Генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич пришли к такому решению после консультации с президентом Гербертом Хайнером", – говорится в заявлении.
Вместе с Нагельсманном уволены также помощники тренера Дино Топпмеллер, Бенджамин Глюк и Ксавьер Земброд.
Нагельсманн возглавил "Баварию" летом 2021-го. С молодым специалистом клуб победил в Бундеслиге, Суперкубке Германии, дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов, где вылетел от "Вильярреала" и вылетел в 1/16 Кубка Германии от "Боруссии" Менхенгладбах.
В этом сезоне клуб продолжает бороться за все трофеи – "Бавария" в 1/4 финалов Лиги чемпионов и Кубка Германии, а также идет второй в Бундеслиге.
Сообщалось, что руководство приняло решение уволить Нагельсманна именно сейчас, потому что боялись, что Томаса Тухеля подпишет другой клуб. В самом Юлиане руководство смущала нестабильная игра команды в Бундеслиге и слабый прогресс футболистов.
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