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Официально: Бавария уволила Юлиана Нагельсманна. Известно имя нового главного тренера

Германия
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(1 голосов)

Официальное заявление клуба

Официально: Бавария уволила Юлиана Нагельсманна. Известно имя нового главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" официально объявила об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсманна. Его сменит Томас Тухель.

Тухель подписал контракт до лета 2025-го и проведет первую тренировку в понедельник, 27-го марта.

Ранее сообщалось, что немец будет получать в "Баварии" оклад как и в "Челси". До продления контракта с "синими" после победы в Лиге чемпионов Тухель получал 7 миллионов фунтов.

"Генеральный директор Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич пришли к такому решению после консультации с президентом Гербертом Хайнером", – говорится в заявлении.

Вместе с Нагельсманном уволены также помощники тренера Дино Топпмеллер, Бенджамин Глюк и Ксавьер Земброд.

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Нагельсманн возглавил "Баварию" летом 2021-го. С молодым специалистом клуб победил в Бундеслиге, Суперкубке Германии, дошел до 1/4 финала Лиги чемпионов, где вылетел от "Вильярреала" и вылетел в 1/16 Кубка Германии от "Боруссии" Менхенгладбах.

В этом сезоне клуб продолжает бороться за все трофеи – "Бавария" в 1/4 финалов Лиги чемпионов и Кубка Германии, а также идет второй в Бундеслиге.

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Сообщалось, что руководство приняло решение уволить Нагельсманна именно сейчас, потому что боялись, что Томаса Тухеля подпишет другой клуб. В самом Юлиане руководство смущала нестабильная игра команды в Бундеслиге и слабый прогресс футболистов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
fcbayern.com

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
24.03.2023 в 20:23
Тухель - тренер СУПЕР, але чи було доречним міняти Нагельсмана саме зараз? Здається мені, Баварія сама віддає Реалу кубок ЄЧ
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Campeón
24.03.2023 в 20:02
Супер!
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