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Эффект Тухеля. Бавария близка к подписанию Кейна - журналист
Летом Бавария может усилить атакующую линию
Faisal HQ / Автор неизвестен
Днем ранее мюнхенская "Бавария" объявила имя нового главного тренера команды. Им стал немецкий специалист Томас Тухель.
Журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщил, что после назначения Томаса Тухеля у "Баварии" выросли шансы подписать форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.
"Тухель будет иметь один удар, и он может быть дорогим. Теперь это может быть Харри Кейн. Он хочет иметь много игроков, поэтому клуб должен привлечь деньги. В конце концов, шанс подписать Кейна теперь больше, когда Тухель присоединился к клубу. Думаю, летом что-нибудь будет", - сказал Фальк.
Стоит отметить, что несмотря на истечение контракта с 29-летним англичанином летом 2024 года, клуб не намерен продавать футболиста за низкую сумму, а потребует более 100 миллионов фунтов стерлингов.
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