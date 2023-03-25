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Тухель: Я понимаю, что для Нагельсманна отставка очень унизительна. Это не моя ответственность
Немецкий тренер не собирается говорить со своим предшественником
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Новоиспеченный главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал свое назначение:
“Это честь, когда к твоим услугам обращается Бавария. Я искренне благодарен за доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хенесу.
Когда некоторое время работаешь за границей, ты еще больше осознаешь важность "Баварии". ДНК клуба – это преданность. "Бавария" – это победа. Это одна из самых лучших команд Европы. Я с нетерпением жду начала работы с этой командой.
С такими игроками мы претенденты на каждый трофей. Это тоже большое обязательство.
У нас немного времени. Это удивительное время еще и потому, что во всех трех соревнованиях титул все еще вероятен. Так что меньше — это лучше, это будет о деталях. У меня есть представление о том, что можно сделать и много ожиданий. Речь идет о том, чтобы сражаться за все трофеи.
Я понимаю, что для Нагельсманна отставка очень унизительна. Это не моя ответственность, поэтому я позволяю себе подойти к задаче, преисполненной ожидания и энергии. Я не собираюсь говорить с Юлианом напрямую, потому что хочу подойти к задаче с чистым умом.
АПЛ – исключительная лига, это самый большой вызов в Европе. Но Бавария соревновалась бы за титул в этом турнире благодаря ширине и глубине состава”, - сказал Тухель.
Отметим, что Томас подписал с "Баварией" контракт до лета 2025 года.
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