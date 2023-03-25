Тухель: Я понимаю, что для Нагельсманна отставка очень унизительна. Это не моя ответственность

Новоиспеченный главный тренер "Баварии" Томас Тухель прокомментировал свое назначение:

“Это честь, когда к твоим услугам обращается Бавария. Я искренне благодарен за доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хенесу.

Когда некоторое время работаешь за границей, ты еще больше осознаешь важность "Баварии". ДНК клуба – это преданность. "Бавария" – это победа. Это одна из самых лучших команд Европы. Я с нетерпением жду начала работы с этой командой.

С такими игроками мы претенденты на каждый трофей. Это тоже большое обязательство.

У нас немного времени. Это удивительное время еще и потому, что во всех трех соревнованиях титул все еще вероятен. Так что меньше — это лучше, это будет о деталях. У меня есть представление о том, что можно сделать и много ожиданий. Речь идет о том, чтобы сражаться за все трофеи.

Я понимаю, что для Нагельсманна отставка очень унизительна. Это не моя ответственность, поэтому я позволяю себе подойти к задаче, преисполненной ожидания и энергии. Я не собираюсь говорить с Юлианом напрямую, потому что хочу подойти к задаче с чистым умом.

АПЛ – исключительная лига, это самый большой вызов в Европе. Но Бавария соревновалась бы за титул в этом турнире благодаря ширине и глубине состава”, - сказал Тухель.