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Горецка: Увольнение Нагельсманна стало для меня шоком
Игрок не понимает причины этого
Фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
Полузащитник "Баварии" Леон Горецка заявил, что его шокировала новость об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсмана.
"У меня никогда не было проблем с Нагельсманом. Не знаю, как считают другие, но от себя могу сказать, что он не потерял контроль над раздевалкой. Известие об увольнении Юлиана стало шоком! Мы, игроки, все были удивлены", - сказал игрок.
Напомним, что 24 марта руководство "Баварии" официально объявило об увольнении 35-летнего Нагельсмана с поста главного тренера. Немецкий тренер руководил командой с лета 2021 года. На пост был назначен Томас Тухель, подписавший контракт до 30 июня 2025 года.
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