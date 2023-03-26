Горецка: Увольнение Нагельсманна стало для меня шоком

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка заявил, что его шокировала новость об увольнении главного тренера Юлиана Нагельсмана.

"У меня никогда не было проблем с Нагельсманом. Не знаю, как считают другие, но от себя могу сказать, что он не потерял контроль над раздевалкой. Известие об увольнении Юлиана стало шоком! Мы, игроки, все были удивлены", - сказал игрок.

Напомним, что 24 марта руководство "Баварии" официально объявило об увольнении 35-летнего Нагельсмана с поста главного тренера. Немецкий тренер руководил командой с лета 2021 года. На пост был назначен Томас Тухель, подписавший контракт до 30 июня 2025 года.