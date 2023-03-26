  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Кан: Бавария выиграла всего 5 из 10 матчей после паузы в чемпионате. Это не то, к чему стремимся
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кан: Бавария выиграла всего 5 из 10 матчей после паузы в чемпионате. Это не то, к чему стремимся

Германия
Обновлено
(2 голосов)

Функционер рассказал, почему уволили Нагельсманна

Кан: Бавария выиграла всего 5 из 10 матчей после паузы в чемпионате. Это не то, к чему стремимся

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера.

"Это решение не было паникой. Если бы это произошло из-за эмоций, мы бы приняли решение в понедельник. Колебания начались в прошлом сезоне – "Вильярреал" и кубковый матч в Гладбахе. Эта команда способна показывать яркие моменты – но также непонятные слабости.

Мы снова усилили команду перед началом сезона. У нас один из лучших складов в Европе. Однако стабильность особенно не улучшилась. Мы не можем быть удовлетворены результатами в начале второй части сезона. Мы выиграли всего 5 из 10 матчей после паузы в чемпионате. Это не то, к чему стремимся", – сказал Кан.

По теме
yellow-arrow
Германия – Перу 2:0. Видео голов и обзор поединка
yellow-arrow
Горецка: Увольнение Нагельсманна стало для меня шоком
yellow-arrow
В Баварии некому было заступиться за Нагельсманна, поэтому его уволили, - журналист Экнер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде