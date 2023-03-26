Кан: Бавария выиграла всего 5 из 10 матчей после паузы в чемпионате. Это не то, к чему стремимся

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера.

"Это решение не было паникой. Если бы это произошло из-за эмоций, мы бы приняли решение в понедельник. Колебания начались в прошлом сезоне – "Вильярреал" и кубковый матч в Гладбахе. Эта команда способна показывать яркие моменты – но также непонятные слабости.

Мы снова усилили команду перед началом сезона. У нас один из лучших складов в Европе. Однако стабильность особенно не улучшилась. Мы не можем быть удовлетворены результатами в начале второй части сезона. Мы выиграли всего 5 из 10 матчей после паузы в чемпионате. Это не то, к чему стремимся", – сказал Кан.