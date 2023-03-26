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Кан: Бавария выиграла всего 5 из 10 матчей после паузы в чемпионате. Это не то, к чему стремимся
Функционер рассказал, почему уволили Нагельсманна
Фото: twitter.com/FCBayern
Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера.
"Это решение не было паникой. Если бы это произошло из-за эмоций, мы бы приняли решение в понедельник. Колебания начались в прошлом сезоне – "Вильярреал" и кубковый матч в Гладбахе. Эта команда способна показывать яркие моменты – но также непонятные слабости.
Мы снова усилили команду перед началом сезона. У нас один из лучших складов в Европе. Однако стабильность особенно не улучшилась. Мы не можем быть удовлетворены результатами в начале второй части сезона. Мы выиграли всего 5 из 10 матчей после паузы в чемпионате. Это не то, к чему стремимся", – сказал Кан.
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