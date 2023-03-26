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Тухель будет зарабатывать в Баварии меньше, чем в Челси
Однако это все равно большая зарплата
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Новоиспеченный тренер "Баварии" Томас Тухель будет получать в мюнхенском клубе 10-12 млн евро в год. Об этом сообщает Bild.
В своем предыдущем клубе "Челси" немец получал 15 млн евро в год. ПСЖ платило специалисту вдвое меньше – 7,5 млн евро.
Тухель подписал контракт с "Баварией" до лета 2025 года. В "Челси" и ПСЖ он тоже подписывал многолетние контракты, однако в обоих случаях был уволен раньше времени.
Дебютирует немецкий тренер 1 апреля в матче против своей бывшей команды "Боруссии" Дортмунд.
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