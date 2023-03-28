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Зарплата Тухеля в Баварии – в 1,5 раза больше чем у Нагельсманна
Увольнение может дорого обойтись
Getty Images / Global Images Ukraine
"Бавария" будет платить Томасу Тухелю 12 миллионов евро, сообщает AS. Юлиан Нагельсманн получал в клубе 8 миллионов евро.
Контракт Тухеля рассчитан на 2,5 года и это было главным условием "Баварии" – недолгосрочное соглашение. Напомним, что с Нагельсманном "мюнхенцы" летом 2021-го подписали контракт на 5 лет. В общей сложности за срок соглашения Тухель получит в "Баварии" 30 миллионов евро.
В "Челси" после продления контракта после победы в Лиге чемпионов Тухель получал 15 миллионов евро за сезон.
Напомним, что Тухель был уволен из "Челси" в сентябре 2022-го. С "синими" за полтора года он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
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