  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Боруссия готова повысить зарплату Беллингему в 2,5 раза, чтобы он остался ещё на сезон
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия готова повысить зарплату Беллингему в 2,5 раза, чтобы он остался ещё на сезон

Германия
(1 голосов)

Главную звезду не хочется отпускать

Боруссия готова повысить зарплату Беллингему в 2,5 раза, чтобы он остался ещё на сезон

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

"Боруссия" не хочет отпускать Джуда Беллингема этим летом. Руководство готово предложить ему 15 миллионов евро зарплаты.

Это на 150% или в 2,5 раза больше, чем он получает сейчас. Предложение англичанину и его отцу уже планирует сделать Спортивный директор "Дортмунда" Себастьян Кель.

Наиболее вероятный исход – уход Беллингема в конце сезона. Основным претендентом на него называют "Реал", хотя после чемпионата мира считалось, что фаворит – "Ливерпуль".

Переход в "Реал" может осрваться, если клуб продлит контракты с Лукой Модричем и Тони Кроосом. Контракты обоих футболистов истекают будущим летом.

Также интерес к футболисту проявляет "Манчестер Сити".

Читайте также Ман Сити уверен в переходе Беллингема. Реал ещё один основной претендент

В этом сезоне Беллингем провел за "Реал" 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Сообщалось, что трансфер игрока обойдется более чем в 100 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Зарплата Тухеля в Баварии – в 1,5 раза больше чем у Нагельсманна
yellow-arrow
Ротань против Скрипника, Сити - Ливерпуль и чемпионская битва в Бундеслиге. Футбол на неделю
yellow-arrow
Суперзвезда Баварии каждую неделю ездит на матчи команды из Англии из-за прихоти девушки. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде