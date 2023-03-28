Боруссия готова повысить зарплату Беллингему в 2,5 раза, чтобы он остался ещё на сезон

"Боруссия" не хочет отпускать Джуда Беллингема этим летом. Руководство готово предложить ему 15 миллионов евро зарплаты.

Это на 150% или в 2,5 раза больше, чем он получает сейчас. Предложение англичанину и его отцу уже планирует сделать Спортивный директор "Дортмунда" Себастьян Кель.

Наиболее вероятный исход – уход Беллингема в конце сезона. Основным претендентом на него называют "Реал", хотя после чемпионата мира считалось, что фаворит – "Ливерпуль".

Переход в "Реал" может осрваться, если клуб продлит контракты с Лукой Модричем и Тони Кроосом. Контракты обоих футболистов истекают будущим летом.

Также интерес к футболисту проявляет "Манчестер Сити".

Читайте также Ман Сити уверен в переходе Беллингема. Реал ещё один основной претендент

В этом сезоне Беллингем провел за "Реал" 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Сообщалось, что трансфер игрока обойдется более чем в 100 миллионов евро.